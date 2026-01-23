Végrehajtás alá került az RTL Kft. – akár meg is szűnhet a csatorna

Ha a tartozást nem rendezik, akár árverésre is kerülhet az RTL Services Kft., bár ez nem azonnali, és nem érinti a napi működést vagy a menedzsmentet – írja a Media1.

Akár árverésre is kerülhet az RTL Services Kft. (illusztráció)

Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Hosszú ideje tart a per az RTL Services Kft. ellen

Az ügy egy hét évig húzódó per következménye, amelyben a választott bíróság összesen több mint 410 millió forint megfizetésére kötelezte az RTL-hez tartozó cégeket. A foglalás komoly reputációs és pénzügyi kockázatot jelenthet, és akár tulajdonosváltáshoz is vezethet, ha a vita nem rendeződik.

Végrehajtás alá került Dzsudzsák Balázs cége

Végrehajtást rendeltek el a volt válogatott labdarúgó, Dzsudzsák Balázs és Katona Zoltán vállalkozása, a DB7.hu Szolgáltató Kft. ellen.