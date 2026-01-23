Végrehajtás alá került az RTL Kft. – akár meg is szűnhet a csatorna

Végrehajtási eljárás indult az RTL Magyarországhoz tartozó RTL Services Kft. ellen, miután az RTL csoport luxemburgi anyacége, a CLT-UFA S.A. nem fizette ki egy jogerős bírósági ítéletben megállapított tartozását a Szepesi Ügyvédi Irodának. A végrehajtó lefoglalta az RTL Services Kft. 100%-os üzletrészét, amelynek becsértéke 7,59 milliárd forint.
Ha a tartozást nem rendezik, akár árverésre is kerülhet az RTL Services Kft., bár ez nem azonnali, és nem érinti a napi működést vagy a menedzsmentet – írja a Media1.
Hosszú ideje tart a per az RTL Services Kft. ellen
Az ügy egy hét évig húzódó per következménye, amelyben a választott bíróság összesen több mint 410 millió forint megfizetésére kötelezte az RTL-hez tartozó cégeket. A foglalás komoly reputációs és pénzügyi kockázatot jelenthet, és akár tulajdonosváltáshoz is vezethet, ha a vita nem rendeződik.
