Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Ezt látnia kell!

Új nyomok kerülhetnek elő Egressy Mátyás keresésében ezzel a kezdeményezéssel

sarki fény

Sarki fény: így világította meg a Balaton jegét a rendkívüli jelenség

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő este rendkívül erős geomágneses vihar érte el a Földet, amely látványos égi jelenséget hozott Magyarország fölé. A sarki fény olyan intenzív volt, hogy nemcsak az égboltot, hanem a Balaton befagyott felszínét is színes derengésbe vonta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sarki fényBalatonMagyarországégi jelenség

Az elmúlt hetekben egyre gyakoribbá váltak a különleges égi jelenségek amelyek hátteréről korábban szakértők is megszólaltak. A sarki fény ezúttal vörös árnyalataival kápráztatta el a megfigyelőket, sokak szerint évek óta nem volt példa ilyen erősségű jelenségre írja a FEOL.

sarki fény
Sarki fény (aurora borealis) tükröződik a Balaton befagyott vizén.
Fotó: Időkép

Sarki fény: vörösbe borult az ég, ámult az ország

Az Időkép beszámolója szerint este 8 óra körül S4-es erősségű napvihar alakult ki, amely nagy energiájú protonokból állt. Hasonló intenzitású geomágneses esemény legutóbb 2023 őszén fordult elő. A különleges fényjelenséget az ország több pontjáról is látni lehetett, sokan fényképeken és videókon örökítették meg. 

A Balaton jege különösen látványos hátteret adott a színes égboltnak.

 A jelenség emlékeztetett arra, milyen ritka természeti csodáknak lehetünk szemtanúi Magyarországon is.

Videót és további képeket a Feol oldalán talál a sarki fényről!

Kapcsolódó galéria: sarki fény Magyarország felett

Ha nem szeretne lemaradni a leglátványosabb felvételekről, érdemes megnézni GALÉRIÁNKAT, amelyben elképesztő fotók mutatják meg a sarki fényt Magyarország egén. A képeken jól látszik, milyen erőteljes színekben ragyogott az ég, és hogyan tette még különlegesebbé a téli tájat ez a ritka jelenség.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!