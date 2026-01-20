Sarki fény: így világította meg a Balaton jegét a rendkívüli jelenség

Az elmúlt hetekben egyre gyakoribbá váltak a különleges égi jelenségek amelyek hátteréről korábban szakértők is megszólaltak. A sarki fény ezúttal vörös árnyalataival kápráztatta el a megfigyelőket, sokak szerint évek óta nem volt példa ilyen erősségű jelenségre – írja a FEOL.

Sarki fény (aurora borealis) tükröződik a Balaton befagyott vizén.

Fotó: Időkép

Sarki fény: vörösbe borult az ég, ámult az ország

Az Időkép beszámolója szerint este 8 óra körül S4-es erősségű napvihar alakult ki, amely nagy energiájú protonokból állt. Hasonló intenzitású geomágneses esemény legutóbb 2023 őszén fordult elő. A különleges fényjelenséget az ország több pontjáról is látni lehetett, sokan fényképeken és videókon örökítették meg.

A Balaton jege különösen látványos hátteret adott a színes égboltnak.

A jelenség emlékeztetett arra, milyen ritka természeti csodáknak lehetünk szemtanúi Magyarországon is.

