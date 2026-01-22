Nem véletlen volt – ezért jelent meg a sarki fény Magyarországon

Hírlevél
Az elmúlt napokban ismét feltűnt a különleges égi jelenség hazánk felett. A sarki fény Magyarországon a Nap fokozott aktivitásának és egy erős geomágneses viharnak volt köszönhető.
A sarki fény Magyarországon 2026. januárjában több alkalommal is megfigyelhető volt. A ritka jelenség hátteréről a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatói számoltak be, akik szerint a látványos fényjelenség szorosan összefügg a Nap jelenleg is magas aktivitásával.

A sarki fény Magyarországon - ABAUJVAR, HUNGARY - JANUARY 19: A breathtaking aurora borealis, so-called northern light appeared on the night sky above most of Europe, also spotted above the village of Abaujvar, Hungary on 19 January 2026. As many people turned their eyes towards the northern part of the night sky, some experts commented that tonight’s show made people feel as if they were in the Scandinavians. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
A sarki fény Magyarországon
Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

Mi okozta a sarki fényt?

A Nap mágneses aktivitása körülbelül 11 éves ciklusokban változik, a mostani, 25. ciklus maximuma 2024-ben volt. Ennek hatására gyakoribbá váltak a napkitörések és a koronaanyag-kidobódások, amelyek töltött részecskék hatalmas tömegét lövik ki a világűrbe. Amikor ezek elérik a Földet, geomágneses vihart idéznek elő.

A sarkifény kialakulásának sematikus ábrája
A sarkifény kialakulásának sematikus ábrája
Fotó: HUN REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet

Hogyan válik láthatóvá hazánkból?

A geomágneses vihar során a töltött részecskék a Föld mágneses terét követve a felsőlégkörbe jutnak, ahol 100–400 kilométeres magasságban ütköznek a légkör részecskéivel. Az így keletkező fényjelenség tiszta időben akár Magyarországról is megfigyelhető, még akkor is, ha a sarki fény valójában tőlünk északabbra alakul ki.

A mostani esemény forrása

A kutatók szerint a jelenséget egy január 18-án történt, X1.9-es erősségű napkitörés váltotta ki, amelyet Föld felé tartó koronakilökődés követett. A hatásokat a Tihanyi Geomágneses Obszervatórium műszerei is egyértelműen rögzítették.

A sarki fény Magyarországon nemcsak látványos természeti jelenség, hanem értékes tudományos információforrás is. A mérések segítenek jobban megérteni az űridőjárást és annak Földre gyakorolt hatásait, amelyek a kommunikációs rendszereket és a technológiai infrastruktúrát is befolyásolhatják.

