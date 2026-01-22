Nem véletlen volt – ezért jelent meg a sarki fény Magyarországon

A sarki fény Magyarországon 2026. januárjában több alkalommal is megfigyelhető volt. A ritka jelenség hátteréről a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatói számoltak be, akik szerint a látványos fényjelenség szorosan összefügg a Nap jelenleg is magas aktivitásával.

A sarki fény Magyarországon

Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

Mi okozta a sarki fényt?

A Nap mágneses aktivitása körülbelül 11 éves ciklusokban változik, a mostani, 25. ciklus maximuma 2024-ben volt. Ennek hatására gyakoribbá váltak a napkitörések és a koronaanyag-kidobódások, amelyek töltött részecskék hatalmas tömegét lövik ki a világűrbe. Amikor ezek elérik a Földet, geomágneses vihart idéznek elő.

A sarkifény kialakulásának sematikus ábrája

Fotó: HUN REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet

Hogyan válik láthatóvá hazánkból?

A geomágneses vihar során a töltött részecskék a Föld mágneses terét követve a felsőlégkörbe jutnak, ahol 100–400 kilométeres magasságban ütköznek a légkör részecskéivel. Az így keletkező fényjelenség tiszta időben akár Magyarországról is megfigyelhető, még akkor is, ha a sarki fény valójában tőlünk északabbra alakul ki.

A mostani esemény forrása

A kutatók szerint a jelenséget egy január 18-án történt, X1.9-es erősségű napkitörés váltotta ki, amelyet Föld felé tartó koronakilökődés követett. A hatásokat a Tihanyi Geomágneses Obszervatórium műszerei is egyértelműen rögzítették.

A sarki fény Magyarországon nemcsak látványos természeti jelenség, hanem értékes tudományos információforrás is. A mérések segítenek jobban megérteni az űridőjárást és annak Földre gyakorolt hatásait, amelyek a kommunikációs rendszereket és a technológiai infrastruktúrát is befolyásolhatják.

