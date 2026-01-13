Óriási pánik: Schobert Norbiék gépe nem tud leszállni Ferihegyen

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren káosz alakult ki, miután egy gép túlfutott a kifutón, ezért a repülőteret ideiglenesen le kellett zárni. Az ónos eső és az ítéletidő teljesen megbénította a légi közlekedést, járatok tucatjai rekedtek a levegőben vagy irányítják át őket más repterekre – ennek a káosznak az epicentrumába csöppent most Schobert Norbiék gépe is.
Schobert Norbi döbbenetes részleteket osztott meg arról, hogyan fogy az üzemanyag, tombol a turbulencia és fokozódik a pánik, miközben senki nem tudja, hol ér majd véget az égi kálvária:
Életem legizgalmasabb repülése. Ferihegy lezárva. Egy gép túlfutott. Pozsony, Prága, Bécs lezárva. Mi itt körözünk az Emirates szuper Csapatával Pest felett. Amíg van üzemanyag. Net van. Szuper a kiszolgálás, a társaság. Réka már felállna edzést tartani, ha nem volna 218 km/h ellenszél. Turbulencia. -62 fok kint. Beszéltem a személyzettel, soha nem volt ilyenben részük. Együtt izgulunk. B terv: Elrepülünk délre, leszállunk, megtankolunk és jövünk vissza körözni. Mint a jó öreg turul. Há turul.