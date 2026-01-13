Óriási pánik: Schobert Norbiék gépe nem tud leszállni Ferihegyen

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren káosz alakult ki, miután egy gép túlfutott a kifutón, ezért a repülőteret ideiglenesen le kellett zárni. Az ónos eső és az ítéletidő teljesen megbénította a légi közlekedést, járatok tucatjai rekedtek a levegőben vagy irányítják át őket más repterekre – ennek a káosznak az epicentrumába csöppent most Schobert Norbiék gépe is.

Schobert Norbiék gépe nem tud leszállni Ferihegyen

Fotó: Baranyi Robi

Schobert Norbi döbbenetes részleteket osztott meg arról, hogyan fogy az üzemanyag, tombol a turbulencia és fokozódik a pánik, miközben senki nem tudja, hol ér majd véget az égi kálvária: