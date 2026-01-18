Hírlevél
Huszonöt éve ment el Sinkovits Imre – a huszadik század színészóriása

2 órája
Olvasási idő: 8 perc
Huszonöt éve halt meg a magyar színház- és filmtörténet egyik meghatározó alakja. Sinkovits Imre nemcsak kivételes tehetségű színész volt, hanem erkölcsi tekintély is. Életműve ma is viszonyítási pont.
Sinkovits Imre pályája a huszadik század második felének magyar kulturális történetét is végigkísérte. Természetes játéka, tudatos felkészülése és belső tartása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a magyar színművészet egyik legnagyobb alakjaként tartjuk számon.

sinkovits imre halála,
Sinkovits Imre halálának 25 éves évfordulója Fotó: Készítette: Fortepan / Szalay Zoltán - https://fortepan.hu/hu/photos/?id=147864, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163568226

Ki volt Sinkovits Imre, és miért volt meghatározó színész?

  • Miért számít Sinkovits Imre a 20. századi magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjának?
  • Milyen útkeresés előzte meg a színészi hivatás választását?
  • Hogyan vett részt az 1956-os forradalomban?
  • Melyek voltak Sinkovits Imre legfontosabb színházi szerepei?
  • Mely filmekben alkotott maradandót?
  • Hogyan búcsúzott a színpadtól és a filmvászontól?

Sinkovits Imre olyan színész volt, aki a legegyszerűbb figurát is súllyal tudta megtölteni. Játéka mögött mindig elemző munka állt, mégis ösztönösnek hatott. Színpadon és filmen egyaránt hiteles maradt, miközben soha nem engedte meg magának a rutint.

Fiatalkor és útkeresés

Gyerekként papnak készült, később erdész és kertész is szeretett volna lenni. A könyvek világa azonban hamar elragadta, és Jászai Mari írásai irányították végleg a színészet felé. Óbudán már gyerekként színjátszó előadásokat szervezett, később pedig a Színiakadémián tanult, politikailag nehéz közegben.

Sinkovits Imre 1966-ban
Sinkovits Imre 1966-ban
Fotó: Fortepan / Hunyady József

1956 és a Nemzeti dal

1956-ban a Petőfi-szobornál hangosítás nélkül elszavalta a Nemzeti dalt a tömeg előtt. A szerepvállalásnak következményei lettek: eltiltották a színpadtól, eltávolították a Nemzeti Színházból. Sinkovits Imre Nemzeti dal-előadása azonban azóta is a forradalom egyik jelképes pillanata.

Színpad és a nagy szerepek

A Nemzeti Színházhoz visszatérve játszotta pályája legfontosabb színpadi szerepeit. Itt formálta meg Madách Az ember tragédiája Ádámját, a VII. Gergely címszerepét, valamint Madách Mózesének főalakját is. 

Ezekben a figurákban a nagy történelmi és erkölcsi súlyt természetes, sallangmentes játékkal tudta megmutatni. 

Színházi pályájának egyik legbeszédesebb adata, hogy Mózest huszonkét éven át, több mint hétszáz alkalommal játszotta el, mindig tudatos felkészüléssel, a rutint következetesen kerülve.

Forrás: Készítette: Derzsi Elekes Andor - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23066352

Sinkovits Imre filmek – az ezerarcú filmszínész

Sinkovits Imre filmekben is maradandót alkotott, noha pályája elején elsősorban színpadi színésznek tartotta magát. Első jelentős filmes főszerepét a Teljes gőzzel című filmben kapta, ahol egy fiatal mozdonyvezetőt alakított. 

A forgatás kezdetén még küzdött a filmes játékmód sajátosságaival, de gyorsan ráérzett arra, hogyan lehet visszafogott eszközökkel, mégis erős jelenléttel működni a kamera előtt.

Igazi országos ismertséget A tizedes meg a többiek hozta meg számára. Molnár tizedesként egy minden helyzetben helytálló, ironikus figurát formált meg, aki nem hősies pózokkal, hanem ésszel és humorral él túl mindent. A szerep azért vált kultikussá, mert Sinkovits a figurát emberivé és szerethetővé tette, eltávolítva a sematikus ábrázolástól.

Sinkovits Imre sírhelye
Fotó: Készítette: Nincs megadva géppel olvasható szerző. Feltételezhetően Csanády (a szerzői jogi adatok alapján). - Nincs megadva géppel olvasható forrás. Feltételezhetően saját munka (a szerzői jogi adatok alapján)., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=460286

Az Isten hozta, őrnagy úr című filmben Tót tűzoltóparancsnokként egészen más arcát mutatta. A finom humorral, visszafogott groteszkkel felépített alakítás nem harsány, mégis pontos: Sinkovits érzékenyen egyensúlyozott a naivitás és a tragikum határán. Filmes munkáira összességében az volt jellemző, hogy a legkisebb gesztusokat is tudatosan használta, miközben következetesen kerülte a modorosságot.

Utolsó szerepek és búcsú

Utolsó filmje, a Retúr, egy idős, lecsúszott tanár történetén keresztül mutatta meg a kiszolgáltatottságot. Sinkovits Imre halála előtt, életének utolsó estéjén még játszott. 2001-ben Vörösmarty Csongor és Tündéjében alakította a Tudóst a Nemzeti Színház színpadán. Érdekes módon első, társulati tagként vállalt szerepe is a Nemzeti Színháznál volt, és akkor is a Csongor és Tündében: Kurrahot játszotta – írta Csermely Gábor az Origo korábbi cikkében.

 

