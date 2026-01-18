Huszonöt éve ment el Sinkovits Imre – a huszadik század színészóriása

Sinkovits Imre pályája a huszadik század második felének magyar kulturális történetét is végigkísérte. Természetes játéka, tudatos felkészülése és belső tartása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a magyar színművészet egyik legnagyobb alakjaként tartjuk számon.

Sinkovits Imre halálának 25 éves évfordulója Fotó: Készítette: Fortepan / Szalay Zoltán - https://fortepan.hu/hu/photos/?id=147864, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163568226

Ki volt Sinkovits Imre, és miért volt meghatározó színész?

Miért számít Sinkovits Imre a 20. századi magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjának?

Milyen útkeresés előzte meg a színészi hivatás választását?

Hogyan vett részt az 1956-os forradalomban?

Melyek voltak Sinkovits Imre legfontosabb színházi szerepei?

Mely filmekben alkotott maradandót?

Hogyan búcsúzott a színpadtól és a filmvászontól?

Sinkovits Imre olyan színész volt, aki a legegyszerűbb figurát is súllyal tudta megtölteni. Játéka mögött mindig elemző munka állt, mégis ösztönösnek hatott. Színpadon és filmen egyaránt hiteles maradt, miközben soha nem engedte meg magának a rutint.

Fiatalkor és útkeresés

Gyerekként papnak készült, később erdész és kertész is szeretett volna lenni. A könyvek világa azonban hamar elragadta, és Jászai Mari írásai irányították végleg a színészet felé. Óbudán már gyerekként színjátszó előadásokat szervezett, később pedig a Színiakadémián tanult, politikailag nehéz közegben.

Sinkovits Imre 1966-ban

Fotó: Fortepan / Hunyady József

1956 és a Nemzeti dal

1956-ban a Petőfi-szobornál hangosítás nélkül elszavalta a Nemzeti dalt a tömeg előtt. A szerepvállalásnak következményei lettek: eltiltották a színpadtól, eltávolították a Nemzeti Színházból. Sinkovits Imre Nemzeti dal-előadása azonban azóta is a forradalom egyik jelképes pillanata.

Színpad és a nagy szerepek

A Nemzeti Színházhoz visszatérve játszotta pályája legfontosabb színpadi szerepeit. Itt formálta meg Madách Az ember tragédiája Ádámját, a VII. Gergely címszerepét, valamint Madách Mózesének főalakját is.

Ezekben a figurákban a nagy történelmi és erkölcsi súlyt természetes, sallangmentes játékkal tudta megmutatni.

Színházi pályájának egyik legbeszédesebb adata, hogy Mózest huszonkét éven át, több mint hétszáz alkalommal játszotta el, mindig tudatos felkészüléssel, a rutint következetesen kerülve.