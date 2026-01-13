Jó síterepek várják a síelőket Magyarországon

A síterepek által közzétett adatokból kiderült, hogy a Mátraszentistváni Síparkban valódi alpesi körülmények fogadják a síelőket. A pályákat 40-65 centiméter vastag, kiváló minőségű hó borítja, a friss hó és a fagy ideális feltételeket teremt a síeléshez. Jelenleg 8 sípálya üzemel, mintegy 3,4 kilométer hosszú, összefüggő pályarendszer várja a vendégeket, akiket 8 sílift szolgál ki óránként 6600 fős összkapacitással.

A magyarországi síterepeken sok a hó, jó minőségű pályák várják a síelőket – Fotó: Ruprech Judit / MTI Fotószerkesztõség

Minimum 20 centis hóréteg van a síterepeken

Az Eplényben található Síaréna Vibe Parkban 19-39 centiméter vastag hó borítja a pályákat, öt lift üzemel, az üzemelő pályák hossza meghaladja a hét kilométert. Visegrádon, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban található Nagyvillám Sípályán 5 felvonó üzemel, a közel két kilométer hosszú pályákat 25 centiméter vastag hó borítja a síterep honlapja szerint.

A sátoraljaújhelyi síterepen egy lift üzemel, a Magas-hegyen 25-30 centiméteres hóréteg alakult ki, a sípálya két kilométernyi.

Az üzemeltető Zemplén Kalandpark tájékoztatása szerint a síiskola üzemel, a szánkópálya ingyenes. Pécsen a Misinatetőn egy sípálya üzemel, amelyet egy lift szolgál ki. Nagyjából 20 centiméteres hóréteg borítja a pályát.

Nem érdemes útra kelni, ár-érték arányban verhetetlenek a hazai sípályák

A havazás egyre kedvezőbb feltételeket kínál a hazai sípályákon, amely már a vendégforgalomban is mind inkább érezteti hatását. Pár napos utak esetén nem feltétlenül éri meg külföldre utazni, hiszen a hazai sípályák versenyképes alternatívát kínálhatnak, ráadásul nagyságrendekkel kedvezőbb áron, hívtuk fel a figyelmet az Origón.

