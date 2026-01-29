Elképesztő húsakciók a Sparban: a hét slágerei kedvező áron

Jelentős húsakcióval várja a vásárlókat a SPAR Magyarország, ahol több friss hús és húskészítmény ára is érezhetően csökkent. Az akciós kínálat a mindennapi főzéshez leggyakrabban használt alapanyagokat érinti, így most kedvezőbb feltételekkel lehet beszerezni a családi ebédekhez szükséges húsokat.

Durván estek a húsárak a SPAR-ban

A friss húsok között csirke-, sertés- és pulykahús is szerepel az akcióban. A csirkecomb és más csirkés alapanyagok különösen keresettek lehetnek, hiszen ezekből sokféle gyors és olcsó étel készíthető. A sertéshúsok közül több klasszikus darab ára is lejjebb került, amelyekből sült, pörkölt vagy akár leves is könnyen elkészíthető.

A felvágottak és húskészítmények is olcsóbbak a Sparban

Az akció nem áll meg a friss pultnál. A felvágottak és füstölt húsok kedvelői is találhatnak kedvezményes termékeket, így a reggelihez vagy vacsorához használt húskészítmények beszerzése is kevesebbe kerülhet. A választékban hagyományos és füstölt kolbászok, valamint különböző szeletelt felvágottak is szerepelnek.

A mostani húsakció azoknak is kedvez, akik előre terveznek. Több termék jól fagyasztható, így a kedvezményes árak kihasználásával hosszabb időre is be lehet tárazni. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik szeretnék kordában tartani a bevásárlási költségeket, miközben nem mondanak le a megszokott húsételekről.

Összességében az aktuális SPAR-akció jó lehetőséget kínál arra, hogy a mindennapi főzés alapanyagai kedvezőbb áron kerüljenek az asztalra. A kínálat változatos, a kedvezmények pedig több húsféle esetében is érezhető megtakarítást jelenthetnek a vásárlók számára.