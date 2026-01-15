Sokkoló! Ismert pornós is harcba száll Stohl András szívéért – videó

A Bachelor-formátum magyar változatában ezúttal a nézők kedvence, Stohl András keresi azt a társat, aki mellett új fejezetet nyithat az életében. A színész-műsorvezető nem titkol el semmit: megmutatja valódi önmagát, vágyait és azt is, mit tart fontosnak egy párkapcsolatban.

Stohl András lett A Nagy Ő

Fotó: TV2

A TV2 új műsorában, A Nagy Ő-ben stílusosan berendezett villában 20 nő érkezik, mind egyedi történettel és motivációval, hogy elnyerje Stohl szívét.

A versenyzők között találjuk többek között az energikus tartalomgyártót Kiara Lordot is, aki korábbi reality-szereplései révén már bizonyította, hogy versengő és szókimondó típus. Amikor először találkoztak, a pornós egyszerűen csak annyit mondott Stohl Andrásnak: „Úgy láttam, kicsit kancsal vagy.” Ez a laza, mégis őszinte megjegyzés rögtön megadta az alaphangot a feszült interakciók és romantikus pillanatok sorozatának.

Stohl András és váratlan érzelmi fordulatok

A műsor készítői szerint a nézők nemcsak szerelmi szálakat és izgalmas párválasztást láthatnak majd, hanem olyan emberi történeteket is, amelyek váratlan érzelmi fordulatokat hoznak. A döntések nem lesznek könnyűek: ahogy a szereplők egyre jobban megismerik egymást és Stohlt, úgy nő a féltékenység, az intrika, és persze a remény is, hogy valódi szerelem szövődhet a villában.

A Nagy Ő január 26-tól minden hétköznap este 8 órától látható a TV2 műsorán – romantika, dráma és izgalmak garantálva.

Hivatalosan is elvált Stohl András

A színész és exfelesége még júniusban közölte, hogy külön utakon folytatják, miközben kislányukat, Bellát továbbra is közösen nevelik. Stohl András maradt a közös otthonban és próbál új életet kezdeni.