Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Ezt látnia kell!

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

stressz

Stresszcsökkentés 60 másodperc alatt? Ez a módszer most mindent visz

22 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több szakember figyelmeztet arra, hogy a mindennapi feszültség komolyan rombolja a közérzetet és a teljesítményt. A stressz azonban egy új, egyperces szabály segítségével akár egyetlen perc alatt is mérsékelhető. A technika egyszerűsége és gyors hatása miatt rövid idő alatt világszerte elterjedt, és már klinikai környezetben is alkalmazzák.
Link másolása
Vágólapra másolva!
stresszegészségéletmódstressz csökkentés

Európa több egészségügyi központjában publikált ajánlások szerint a stressz kezelésére kifejlesztett „1 perces szabály” egy olyan tudományosan alátámasztott technika, amelyet eredetileg kórházi környezetben dolgoztak ki heveny feszültségi állapotok gyors enyhítésére. A szakértők szerint a módszer rövid, célzott lépésekkel szakítja meg azt az idegrendszeri „riasztóláncot”, amely a szapora pulzust, izomfeszülést és belső nyugtalanságot kiváltja – írja az Egészségkalauz.

stressz
Stressz: az idegrendszer trükkje, amivel egy perc alatt megnyugodhat
Fotó: Christian Erfurt / Unsplash

Stressz csökkentése 60 másodperc alatt – így működik a 1 perces szabály

A stressz mérséklésére szolgáló technika négy darab 15 másodperces szakaszból áll, és egyszerre hat a légzésre, az izmokra, a figyelemre és a gondolati folyamatokra.

1. Lassú légzés (15 mp)

Vegyen egy mély levegőt az orrán keresztül, számoljon négyig, majd lassan fújja ki. Ez aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a nyugalmi állapotért felel.

2. Izomlazítás és önérintés (15 mp)

Engedje el a vállait, lazítsa el az állkapcsát és a kezeit. Egy finom önérintés – például a kéz szívre helyezése – tovább csökkentheti a feszültséget.

3. Fix pontra nézés (15 mp)

Rögzítse tekintetét egy stabil pontra. Ez segíti a figyelem fókuszálását és a belső „zaj” csökkentését.

4. Megerősítő mondat (15 mp)

Mondjon ki magában egy rövid, támogató mondatot, például: „Biztonságban vagyok” vagy „Meg tudom oldani”.

Miért hatásos ilyen gyorsan?

A kutatások szerint már a rövid stresszcsökkentő beavatkozások is akár 20%-kal mérsékelhetik a kortizolszintet. Az 1 perces szabály ritka módon egyszerre több idegrendszeri folyamatot aktivál, így gyorsabban váltja át a testet a feszültségből a nyugalom állapotába.

Mikor érdemes alkalmazni?

A módszer hasznos lehet munkahelyi feszültség, vizsgadrukk, konfliktushelyzet vagy edzés előtt és után is. A szakértők szerint napi többszöri alkalmazásával az idegrendszer „megtanul” gyorsabban megnyugodni.

Összegzés

Az 1 perces szabály nem csodaszer, de egy egyszerű, bárhol alkalmazható technika, amely rendszeres gyakorlással segíthet abban, hogy könnyebben kezelje a mindennapi terhelést, és természetesebbé váljon a belső egyensúly megtartása.

Kapcsolódó tartalmaink:

Stressz nélkül is lehet élni – próbálja ki ezt az 5 technikát!

Érezte már úgy, hogy a mindennapi rohanás teljesen felemészti? Nem véletlen: a stressz napjaink egyik legnagyobb mentális terhe, amely munkahelyi nyomás, családi felelősségek és folyamatos információáradat formájában nehezedik ránk. A jó hír az, hogy léteznek hatékony technikák, amelyekkel visszaszerezheti az irányítást, és kiegyensúlyozottabbá teheti a mindennapokat.

A stresszevés nem gyengeség, így küzdhetjük le tudatosan

Sokan tapasztalják meg a nap végén a hirtelen ránk törő nassolási vágyat. A „csak még egy falat csoki” érzés ismerős lehet bárkinek, aki stresszes életet él. A stresszevés azonban nem csupán gyenge akaraterő kérdése, hanem mélyen gyökerező, tanult biológiai és pszichológiai mechanizmus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!