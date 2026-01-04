Stresszcsökkentés 60 másodperc alatt? Ez a módszer most mindent visz

Európa több egészségügyi központjában publikált ajánlások szerint a stressz kezelésére kifejlesztett „1 perces szabály” egy olyan tudományosan alátámasztott technika, amelyet eredetileg kórházi környezetben dolgoztak ki heveny feszültségi állapotok gyors enyhítésére. A szakértők szerint a módszer rövid, célzott lépésekkel szakítja meg azt az idegrendszeri „riasztóláncot”, amely a szapora pulzust, izomfeszülést és belső nyugtalanságot kiváltja – írja az Egészségkalauz.
Stressz csökkentése 60 másodperc alatt – így működik a 1 perces szabály
A stressz mérséklésére szolgáló technika négy darab 15 másodperces szakaszból áll, és egyszerre hat a légzésre, az izmokra, a figyelemre és a gondolati folyamatokra.
1. Lassú légzés (15 mp)
Vegyen egy mély levegőt az orrán keresztül, számoljon négyig, majd lassan fújja ki. Ez aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a nyugalmi állapotért felel.
2. Izomlazítás és önérintés (15 mp)
Engedje el a vállait, lazítsa el az állkapcsát és a kezeit. Egy finom önérintés – például a kéz szívre helyezése – tovább csökkentheti a feszültséget.
3. Fix pontra nézés (15 mp)
Rögzítse tekintetét egy stabil pontra. Ez segíti a figyelem fókuszálását és a belső „zaj” csökkentését.
4. Megerősítő mondat (15 mp)
Mondjon ki magában egy rövid, támogató mondatot, például: „Biztonságban vagyok” vagy „Meg tudom oldani”.
Miért hatásos ilyen gyorsan?
A kutatások szerint már a rövid stresszcsökkentő beavatkozások is akár 20%-kal mérsékelhetik a kortizolszintet. Az 1 perces szabály ritka módon egyszerre több idegrendszeri folyamatot aktivál, így gyorsabban váltja át a testet a feszültségből a nyugalom állapotába.
Mikor érdemes alkalmazni?
A módszer hasznos lehet munkahelyi feszültség, vizsgadrukk, konfliktushelyzet vagy edzés előtt és után is. A szakértők szerint napi többszöri alkalmazásával az idegrendszer „megtanul” gyorsabban megnyugodni.
Összegzés
Az 1 perces szabály nem csodaszer, de egy egyszerű, bárhol alkalmazható technika, amely rendszeres gyakorlással segíthet abban, hogy könnyebben kezelje a mindennapi terhelést, és természetesebbé váljon a belső egyensúly megtartása.
