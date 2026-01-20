Ez minden autóst érint: idén ennyivel kell többet fizetni

A súlyadó, hivatalos nevén gépjárműadó, minden belföldön forgalomba helyezett jármű után fizetendő, legyen szó személyautóról, motorkerékpárról vagy tehergépjárműről. Az adót annak kell megfizetnie, aki az adott év január 1-jén a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, az összeg pedig a jármű teljesítményétől, típusától és életkorától függ – írja a Teol cikke.

A súlyadó 2026-ban is minden autóst érint: az összeg a jármű korától és teljesítményétől függ.

Fotó: Unsplash

Mennyivel nőtt a súlyadó 2026-ban?

A súlyadó mértéke 2026-ban 4,3 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest. A NAV számítása továbbra is a jármű gyártási éve és motorteljesítménye alapján történik, kilowattban meghatározva.

Az alapösszegek személyautók és motorkerékpárok esetén:

0–3 éves jármű: 375 Ft/kW

4–7 éves jármű: 325 Ft/kW

8–11 éves jármű: 250 Ft/kW

12–15 éves jármű: 205 Ft/kW

16 évnél idősebb jármű: 150 Ft/kW

Hogyan alakul a súlyadó tehergépjárművek esetében?

A tehergépjárművek és autóbuszok esetében a súlyadó nem teljesítmény-, hanem tömegalapon számolódik. Az adó minden megkezdett 100 kilogramm után fizetendő:

légrugós járműveknél: 925 forint

egyéb teherjárműveknél: 1495 forint

Ideiglenesen forgalomban tartott járműveknél az adó összege fix: személyszállítóknál 10 ezer, tehergépjárműveknél 50 ezer forint.

Ki és mikor fizeti be a súlyadót?

A súlyadó megfizetése nem vita tárgya: mindig az adott év január 1-jén nyilvántartott tulajdonost vagy üzembentartót terheli. Az összeget egy összegben április 15-ig kell rendezni, ugyanakkor magánszemélyek számára lehetőség van öt havi, pótlékmentes részletfizetésre is.

Mi változott az elektromos és hibrid autók súlyadójában?

Az elmúlt évhez képest fontos változás, hogy a plug-in hibrid járművek 2025. január 1. után már nem jogosultak adókedvezményre. A mentesség kizárólag a tisztán elektromos, 5E környezetvédelmi besorolású járművekre maradt érvényben, ami sok autóst érinthet érzékenyen.