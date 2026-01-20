Ez minden autóst érint: idén ennyivel kell többet fizetni

A súlyadó, hivatalos nevén gépjárműadó, minden belföldön forgalomba helyezett jármű után fizetendő, legyen szó személyautóról, motorkerékpárról vagy tehergépjárműről. Az adót annak kell megfizetnie, aki az adott év január 1-jén a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, az összeg pedig a jármű teljesítményétől, típusától és életkorától függ – írja a Teol cikke.
Mennyivel nőtt a súlyadó 2026-ban?
A súlyadó mértéke 2026-ban 4,3 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest. A NAV számítása továbbra is a jármű gyártási éve és motorteljesítménye alapján történik, kilowattban meghatározva.
Az alapösszegek személyautók és motorkerékpárok esetén:
- 0–3 éves jármű: 375 Ft/kW
- 4–7 éves jármű: 325 Ft/kW
- 8–11 éves jármű: 250 Ft/kW
- 12–15 éves jármű: 205 Ft/kW
- 16 évnél idősebb jármű: 150 Ft/kW
Hogyan alakul a súlyadó tehergépjárművek esetében?
A tehergépjárművek és autóbuszok esetében a súlyadó nem teljesítmény-, hanem tömegalapon számolódik. Az adó minden megkezdett 100 kilogramm után fizetendő:
- légrugós járműveknél: 925 forint
- egyéb teherjárműveknél: 1495 forint
Ideiglenesen forgalomban tartott járműveknél az adó összege fix: személyszállítóknál 10 ezer, tehergépjárműveknél 50 ezer forint.
Ki és mikor fizeti be a súlyadót?
A súlyadó megfizetése nem vita tárgya: mindig az adott év január 1-jén nyilvántartott tulajdonost vagy üzembentartót terheli. Az összeget egy összegben április 15-ig kell rendezni, ugyanakkor magánszemélyek számára lehetőség van öt havi, pótlékmentes részletfizetésre is.
Mi változott az elektromos és hibrid autók súlyadójában?
Az elmúlt évhez képest fontos változás, hogy a plug-in hibrid járművek 2025. január 1. után már nem jogosultak adókedvezményre. A mentesség kizárólag a tisztán elektromos, 5E környezetvédelmi besorolású járművekre maradt érvényben, ami sok autóst érinthet érzékenyen.
Megváltozott az autós adók rendszere – sokan rosszul jártak.
Elektromos autók: meddig tart az adókedvezmény?