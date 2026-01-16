Amikor a Duna elnyelte Budapestet – a Szabadság híd tragikus éjszakája

A háború végén Budapest már nem város volt, hanem seb. Nem térkép, hanem emlékek romhalmaza. A Duna két partján álló házak vak ablakszemekkel néztek egymásra, mintha nem értenék, hogyan történhetett meg mindez. És a folyó felett, ahol addig hidak feszültek, ott csak üres levegő maradt. Az egyik ilyen hiány helyén állt egykor a Szabadság híd, akkor még Ferenc József híd néven, elegáns ívvel, zöld acélbordáival, kapuzataival, mintha örökkévalónak épült volna.

1945, Budapest – a lerombolt Szabadság híd (Ferenc József) a pesti alsó rakpart felől nézve, háttérben a Gellért-hegy, fenn a Citadella

Fotó: Fortepan

Pedig nem volt az.

1944 karácsonyára Budapestet körbezárta a történelem. A szovjet csapatok gyűrűje bezárult, a város ostrom alá került. Lent, a pincékben emberek éltek hetekig sötétben, hidegben, egymás lélegzetét számolva. Fent, az utcákon már nem volt idő: csak robbanások, füst, omló falak. A várost védő német csapatok és magyar kiszolgálóik – Szálasi Ferenc nyilas államának árnyékában – Hitler parancsát hajtották végre: Budapest „erődváros”, amelyet az utolsó emberig tartani kell. Nem számított, mi marad utána.

A hidak sorsa már hónapokkal korábban eldőlt. A német utászok 1944 őszén robbanóanyagokat rejtettek el bennük, mintha előre megírták volna a város végső mondatát. Ezek a hidak – köztük a Szabadság híd – már a 19. században is háborúra készültek: titkos robbantókamrákkal, mérnöki hidegvérrel tervezve. De most nem precíz hadművelet következett, hanem pusztítás.

1945 januárjára Pest elesett. A védelem visszahúzódott Budára, és ekkor jött el az a néhány nap, amikor a Duna felett egymás után dőltek össze a város gerincei. Január 14-én a Horthy Miklós hidat robbantották fel. Két nappal később, 1945. január 16-án, elérkezett a Ferenc József híd ideje.

A robbanás nem egy pillanat volt. Előbb egy tompa dörrenés, majd a fém sikolya, ahogy az acél enged.

A Szabadság híd középső, befüggesztett része egyszerűen eltűnt – mintha kivágták volna a híd szívét.

A kapuzatok megremegtek, megdőltek, de nem omlottak le teljesen. A híd nem zuhant egyben a vízbe. Inkább megszakadt. Mint egy mondat, amelynek nincs befejezése.

Néhány nappal később a Lánchíd, az Erzsébet híd, a Margit híd is követte. Amikor 1945 februárjában elhallgattak a fegyverek, és az emberek feljöttek a pincékből, a Dunát nem lehetett felismerni. Acél, fa, kődarabok torlódtak benne. A folyó nem folyt szabadon. A város teste eltörött.