Maxold ki a szabidat 2026-ban: vegyél ki 25 napot és pihenj akár 55-öt!

Az ünnepek és a hosszú hétvégék tudatos összehangolásával a 2026-os évben jóval több pihenőidőt nyerhetsz a törvény szerinti 25 napos szabadságkeretből. Ha előre tervezel, a világos naptári elrendezés és az áthelyezett munkanapok miatt akár több mint kétszer annyi szabadnapod lehet, mint amennyi ténylegesen a szabadságodból levonódik.
Szabadság tervezése 2026-ban – Így pihenhetsz 55+ napot 25 nap szabival.

Szabadság tervezése 2026-ban – Így pihenhetsz 55+ napot 25 nap szabival
Januári hosszú hétvége és a ledolgozós szombat 

Az év 2026-ban különösen kedvezően indul: január 1-je csütörtökre esik, így már az év első néhány napját gyakorlatilag pihenéssel töltheted. A munkarend részeként január 2. péntek pihenőnap, ezt viszont január 10-én szombaton kell majd ledolgozni. Ha tehát a két ünnep közti időszakot is kiveszed, akkor egyből 12 napot pihenhetsz úgy, hogy mindössze 3 nap szabadságot kell kivenned, igaz ebből az időszakból csak 4 nap számít 2026-os pihenésnek. 

Tavaszi és pünkösdi pihenések 

A tavasz sem marad pihenés nélkül: a húsvéti hosszú hétvége április 3-6-ra esik. Akár az előtte lévő 4 munkanapot, akár az utána lévő 4 munkanapot veszed ki, 10 napos pihenésre számíthatsz. Hasonlóan kedvező lehet a pünkösdi hétvége, ha az utána lévő 4 napot kiveszed, itt is lehet egy 9 napos pihenésed. 

Nyári vakáció: augusztusi hosszú hétvége és ledolgozós szombat 

Az augusztus 20-ai államalapítás ünnepe csütörtökre esik, így a munkarend lehetővé teszi, hogy augusztus 20–23. között négynapos hosszú hétvégét kapj. Ennek az augusztus eleji pihenésnek ára azonban egy augusztus 8-ai szombati munkanap, amelyet az augusztus 21-i pénteki pihenőnapért kell majd ledolgozni. Ha azonban ügyesen osztod be a szabadságodat, és kiveszed a szabadságodat augusztus 17-19-ig, esetleg még meg is toldod az előtte vagy utána következő héttel, akkor máris 16 napra utazhatsz el valahova úgy, hogy ezért mindössze 8 nap szabadságot kellett kivenned. 

Őszi szabi: október 23-a és társai 

Az őszi időszak is kínál alkalmat egy kis feltöltődésre: október 23. péntekre esik, így az előtte lévő 4 napot kivéve újabb 9 napot pihenhetsz. Ez különösen jó lehet egy mediterrán vagy belföldi kiruccanáshoz október végén. 

Karácsonyi–újévi szuperpihenés 

Az év legnagyobb, összefüggő pihenése a karácsony–újév közötti időszakban lesz. A munkaidő-rendezés értelmében december 24. csütörtök pihenőnap, amit a december 12-ei szombati munkanappal kompenzálsz majd. A karácsony napjai (december 25–26.) és a hétvégi napok köré tervezve így akár december 19-től január 3-ig tarthat egy tartalmas, nyugodt, 16 napos ünnepi szünet, miközben a ténylegesen elhasznált szabadságnapok száma mindössze 7 nap. 

 

Hogyan hozhatod ki a legtöbbet az éves szabadságból? 

Jelen számítás szerint 27 napot kell kivenni ahhoz, hogy összesen 57 napot pihenhess, tehát ha csak a 25 napos alapszabadsággal rendelkezel, akkor 58 napot pihenhetsz – ehhez adódik még hozzá a január elejei 4 napos hétvége, és a május 1-ei hosszú hétvége, amikhez nem kell áldoznod a szabadságodból. Azonban, ha életkorod vagy gyermekeid száma alapján több szabadságod van, akkor akár 60 napot is pihenhetsz vagy kiveheted a ledolgozós szombatokat is, esetleg a május 1-ei hosszú hétvégét is megtoldhatod. 

Ha az ünnepnapokat és a ledolgozós szombatokat ügyesen kombinálod a saját szabi-igényeiddel, akkor akár több közepesen hosszú és néhány valóban hosszú pihenőidőt is beiktathatsz az évedbe úgy, hogy kimaxold a szabadságkeretedet. 

 

