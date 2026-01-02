Maxold ki a szabidat 2026-ban: vegyél ki 25 napot és pihenj akár 55-öt!

Szabadság tervezése 2026-ban – Így pihenhetsz 55+ napot 25 nap szabival.
Januári hosszú hétvége és a ledolgozós szombat
Az év 2026-ban különösen kedvezően indul: január 1-je csütörtökre esik, így már az év első néhány napját gyakorlatilag pihenéssel töltheted. A munkarend részeként január 2. péntek pihenőnap, ezt viszont január 10-én szombaton kell majd ledolgozni. Ha tehát a két ünnep közti időszakot is kiveszed, akkor egyből 12 napot pihenhetsz úgy, hogy mindössze 3 nap szabadságot kell kivenned, igaz ebből az időszakból csak 4 nap számít 2026-os pihenésnek.
Tavaszi és pünkösdi pihenések
A tavasz sem marad pihenés nélkül: a húsvéti hosszú hétvége április 3-6-ra esik. Akár az előtte lévő 4 munkanapot, akár az utána lévő 4 munkanapot veszed ki, 10 napos pihenésre számíthatsz. Hasonlóan kedvező lehet a pünkösdi hétvége, ha az utána lévő 4 napot kiveszed, itt is lehet egy 9 napos pihenésed.
Nyári vakáció: augusztusi hosszú hétvége és ledolgozós szombat
Az augusztus 20-ai államalapítás ünnepe csütörtökre esik, így a munkarend lehetővé teszi, hogy augusztus 20–23. között négynapos hosszú hétvégét kapj. Ennek az augusztus eleji pihenésnek ára azonban egy augusztus 8-ai szombati munkanap, amelyet az augusztus 21-i pénteki pihenőnapért kell majd ledolgozni. Ha azonban ügyesen osztod be a szabadságodat, és kiveszed a szabadságodat augusztus 17-19-ig, esetleg még meg is toldod az előtte vagy utána következő héttel, akkor máris 16 napra utazhatsz el valahova úgy, hogy ezért mindössze 8 nap szabadságot kellett kivenned.
Őszi szabi: október 23-a és társai
Az őszi időszak is kínál alkalmat egy kis feltöltődésre: október 23. péntekre esik, így az előtte lévő 4 napot kivéve újabb 9 napot pihenhetsz. Ez különösen jó lehet egy mediterrán vagy belföldi kiruccanáshoz október végén.
Karácsonyi–újévi szuperpihenés
Az év legnagyobb, összefüggő pihenése a karácsony–újév közötti időszakban lesz. A munkaidő-rendezés értelmében december 24. csütörtök pihenőnap, amit a december 12-ei szombati munkanappal kompenzálsz majd. A karácsony napjai (december 25–26.) és a hétvégi napok köré tervezve így akár december 19-től január 3-ig tarthat egy tartalmas, nyugodt, 16 napos ünnepi szünet, miközben a ténylegesen elhasznált szabadságnapok száma mindössze 7 nap.
Hogyan hozhatod ki a legtöbbet az éves szabadságból?
Jelen számítás szerint 27 napot kell kivenni ahhoz, hogy összesen 57 napot pihenhess, tehát ha csak a 25 napos alapszabadsággal rendelkezel, akkor 58 napot pihenhetsz – ehhez adódik még hozzá a január elejei 4 napos hétvége, és a május 1-ei hosszú hétvége, amikhez nem kell áldoznod a szabadságodból. Azonban, ha életkorod vagy gyermekeid száma alapján több szabadságod van, akkor akár 60 napot is pihenhetsz vagy kiveheted a ledolgozós szombatokat is, esetleg a május 1-ei hosszú hétvégét is megtoldhatod.
Ha az ünnepnapokat és a ledolgozós szombatokat ügyesen kombinálod a saját szabi-igényeiddel, akkor akár több közepesen hosszú és néhány valóban hosszú pihenőidőt is beiktathatsz az évedbe úgy, hogy kimaxold a szabadságkeretedet.
