Hólapát-stopot vezettek be egy magyar településen

Nem hétköznapi döntésre szánta el magát Mád önkormányzata. A település úgy döntött, hogy az egyik utcában hólapát-stopot vezet be és ideiglenes szánkópályává alakítja a területet.
Szokatlan, de annál szívmelengetőbb döntést hozott a mádi önkormányzat. Egy utcában szándékosan nem takarították el a frissen hullott havat, mivel felejthetetlen élményt akartak szerezni a település legkisebbjeinek. Kedden délután és kora este különleges látvány fogadta azokat, akik Mádon jártak. A Bercsényi közt nem hókotrók, hanem nevető gyerekek és szánkók lepték el. Az önkormányzat ugyanis ideiglenes szánkópályává alakította az utcát, lehetőséget adva arra, hogy mindenki kedvére csúszkálhasson - írja a boon.

szánkó
A szánkópáya nagyon tetszett a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A kép illusztráció.
Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter


Szánkózás, hógolyók és forró tea

A kezdeményezés hamar óriási sikert aratott. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is önfeledten élvezték a tél örömeit. A szánkózás mellett igazi hógolyócsata is kialakult, a hangulat pedig végig fergeteges maradt. A szervezők a vendéglátásról sem feledkeztek meg, a gyerekeket édességgel és forró teával, a felnőtteket pedig finom pezsgővel várták a meredek utca tetején.


Nem csak egy estére szólt

Mivel a havazás kedd éjjel is folytatódott, jó eséllyel nem csupán egyetlen estére szól az öröm: az ideiglenes „mádi szánkópálya” több napon át is lehetőséget ad a közös téli kikapcsolódásra. A példamutató kezdeményezés megmutatta, hogy egy kis odafigyeléssel és kreativitással a hideg tél is lehet közösségi élmény és hogy néha a legjobb döntés az, ha nem nyúlunk a hólapáthoz. Az Origo korábban már írt arról, hogy megnyitott a Normafán a szánkópálya.

 

