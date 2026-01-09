Szánkó nélkül is lehet szánkózni, mutatjuk hogyan!

Aki szánkót szeretne vásárolni, az nincs könnyű helyzetben, mivel sok helyen hiánycikk lett. Hazánkban hosszú ideje nem volt példa ekkora mennyiségű hóra, ami annak ellenére, hogy sok nehézséget jelent, sok boldog percet is okozhat. Főleg a gyermekeknek, akik végre kiélvezhetik a szánkózás örömét a fehér hótakarón. Íme néhány praktika a szánkó nélküli csúszkálásra, amit a feol.hu szedett össze.

Íme egy alternatíva a szánkózásra

Fotó: MTI/Balázs Attila

Szánkózás alternatívák

A legegyszerűbb talán, ha fogunk egy erős és vastag nejlonzacskót vagy kukászsákot és azon csúszkálunk kedvünkre. De egy vastagabb kartonpapír is jó lehet, főleg, ha helyezünk alá zacskót vagy zsákot. Tartósság szempontjából pedig az egyik legjobb az autós szőnyeg, ami rendkívül strapabíró és az anyaga miatt nem igazán szakad el. Rugalmas és hajlítható, gumis felülete miatt nem a leggyorsabb, de jóval biztonságosabb, mint a fentiek.

