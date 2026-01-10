Háború vagy béke? Szánthó Miklós szerint most nem lehet félreállni

A Fidesz jelöltállító kongresszusa világossá tette: a jobboldal békére és biztonságra építő politikája nemcsak nemzetstratégia, hanem választási stratégia is egyben. Orbán Viktor miniszterelnök beszéde azt a döntési helyzetet rajzolta fel, amellyel Magyarországnak szembe kell néznie: megmaradunk-e a biztonság szigetének, vagy belesodródunk a háborúk, megszorítások és bizonytalanság korszakába – Szánthó Miklós mindezt egy friss Facebook-bejegyzésében fejtette ki.

Szánthó Miklós szerint a Fidesz jelöltállító kongresszusa világos üzenetet küldött: egy biztos választás van, a Fidesz. Fotó: Szánthó Miklós

Háború vagy béke, bevándorlóország vagy biztonságos nemzetállam, megszorítások vagy béremelések és családtámogatások - ezekről is döntünk áprilisban. Két út közül választhatunk majd. A brüsszeli út Ukrajna finanszírozását, eladósodást és adóemeléseket jelent, míg a magyar út békét, a családok védelmét és a kiszámítható megélhetést.

Brüsszel ráadásul nem kívülről szemléli ezt a döntést, hanem aktív szereplője. Brüsszel brüsszeli kormányt akar Magyarországon, megnevezte a maga jelöltjét Magyar Péter személyében, és politikai fordulatot vár el a támogatásért cserébe: ukránpárti állásfoglalást, migrációs paktumot és megszorításokat. A tét ezért nem pusztán belpolitikai, hanem szuverenitási kérdés is: ki dönt Magyarország jövőjéről, a magyarok vagy Brüsszel - és annak magyarországi lerakata.

A kongresszus üzenete ebből következően egyértelmű: egy biztos választás van csak, a Fidesz. Ugyanis csak egy olyan politikai közösség képes megvédeni az országot, amely egységes, tapasztalt és nem enged külső nyomásnak. Válságos időkben ez nem előny, hanem egyenesen feltétel. A döntés így már nem csak egy kormányról, hanem Magyarország mozgásteréről szól."

