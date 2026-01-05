Veszélyes élelmiszert hívtak vissza: ne egye meg!

Hírlevél
A termékből egy olasz nagykereskedőn keresztül Magyarországra is érkezett. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján egy Olaszországból származó tubusos szardellapaszta határérték feletti hisztamint tartalmaz.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Olaszbolt Kft.), amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt szardellapaszta fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

szardellapaszta
Ez a szardellapaszta túl nagy mennyiségben tartalmaz hisztamint, ami allergiás rohamokat okozhat, ezért a termék visszahívásra került – Fotó: NKFH

Az érintett szardellapaszta adatai az alábbiak:

Termék: Pasta di acciughe/ Szardellapaszta

Márka: Zarotti

Kiszerelés: 60 g

Tételszám: 24072026

MMI: 24/07/2026

Gyártó: Zarotti S.p.A. (Olaszország)

Nagykereskedő: SUGROS SRL (Olaszország)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti hisztamintartalom

A hisztamin nagy mennyiségben történő bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny személyek számára. Fogyasztása allergiaszerű tüneteket válthat ki, mint például bőrpír, viszketés, fejfájás, torokzsibbadás, szívdobogás vagy emésztőrendszeri panaszok.

Az NKFH arra figyelmeztet, hogy mennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

