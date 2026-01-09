Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump elővette Amerika legkeményebb fegyverét – mutatjuk!

Ezt látnia kell!

Titokzatos összetevőt találtak a népszerű italban, megakadályozhatja a cukorbetegséget

Székesfehérvár

Ingyenes lesz a buszközlekedés szombattól hétfő estig Székesfehérváron

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lakosságot támogató döntést hozott a megyei jogú város vezetése. Az önkormányzat úgy döntött, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszi a közösségi közlekedést Székesfehérváron.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Székesfehérvárközösségi közlekedéshóhelyzetnehézségingyenes

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a saját Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet, hogy Fejér vármegye székhelyén ingyenessé teszik a hétvégén a közösségi közlekedést.

Székesfehérvár, 2026. január 6.A drónnal készült felvételen a behavazott Fő utca Székesfehérváron 2026. január 6-án.MTI/Vasvári Tamás
Székesfehérvár is behavazódott, arra kérik a lakosságot, hogy a hétvégén használják az ingyenes közösségi közlekedést – Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Székesfehérvár: autó helyett közösségi közlekedés

A bizonytalan időjárás és a további lehetséges hóesés és az esetleges ónos eső miatt rendkívüli útviszonyokra kell készülnünk a következő napokban is. Minél kevesebb autó van az utakon, annál hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni a hókotrók, és ami még fontosabb, annál kisebb a balesetveszély.

Ennek érdekében úgy döntöttünk, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé tesszük a közösségi közlekedést Székesfehérváron. Arra kérek mindenkit, hogy aki csak teheti, hagyja otthon az autót, és éljen ezzel a lehetőséggel. 

Vigyázzunk egymásra közlekedés közben is!

– áll a város első emberének közleményében.

Vonatgázolás bénítja meg a székesfehérvári vonalat: káosz, kimaradások, órás késések

Súlyos vasúti baleset okoz jelentős fennakadásokat a pénteki közlekedésben a főváros térségében. A vonatgázolás miatt hosszabb menetidőre, kimaradó járatokra és korlátozásokra kell számítani a székesfehérvári vonalon, hívtuk fel a figyelmet az Origón.

Megújul egy ikonikus hazai sportlétesítmény, de megőrzik a híres lelátórészt

Az idei évben 3,5 milliárd forint TAO-támogatásból teljeskörűen felújítják a székesfehérvári Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokot. A fehérvári jégcsarnok legendás részei, köztük a betonlelátó megmaradnak, miközben egy új, modern létesítmény születik, számoltunk be róla az Origón. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!