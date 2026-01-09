Ingyenes lesz a buszközlekedés szombattól hétfő estig Székesfehérváron

A bizonytalan időjárás és a további lehetséges hóesés és az esetleges ónos eső miatt rendkívüli útviszonyokra kell készülnünk a következő napokban is. Minél kevesebb autó van az utakon, annál hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni a hókotrók, és ami még fontosabb, annál kisebb a balesetveszély.

Ennek érdekében úgy döntöttünk, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé tesszük a közösségi közlekedést Székesfehérváron. Arra kérek mindenkit, hogy aki csak teheti, hagyja otthon az autót, és éljen ezzel a lehetőséggel.

Vigyázzunk egymásra közlekedés közben is!