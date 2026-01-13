Északkelet-Magyarországon és keleten továbbra is télies az idő, míg a délnyugati országrészben már enyhébb hőmérsékleteket mérnek. A szélsőséges időjárási helyzetről a HungaroMet Nonprofit Zrt. adott ki tájékoztatást.

Szélsőséges időjárás Magyarországon: extrém hideg és havazás bénítja az országot, az állami szervezetek folyamatosan dolgoznak

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

Szélsőséges időjárás országszerte

Fagy és havazás tapasztalható Északkelet-Magyarországon. Borsodban és a Tiszántúlon pedig még mindig havazik. A téli időjárás miatt több térségben összefüggő hótakaró alakult ki, amely meghatározza a mindennapi közlekedési és életkörülményeket is. A havazás Borsodban tovább erősíti a télies jelleget, miközben az időjárás a Tiszántúlon sem mutat enyhülést.

Enyhe idő a délnyugati országrészben

Ezzel szemben a délnyugati határvidéken egészen más a helyzet. Itt +8, +9 fokot mérnek, ami enyhe időjárásnak számít a jelenlegi időszakban. A jelentős hőmérsékleti eltérés miatt gyorsan olvad a hótakaró, és a tél kevésbé érezteti hatását, mint az ország északkeleti részén.

Jelentős hőmérsékleti eltérés az országon belül

A két térség között akár 18 fokos hőmérséklet-különbség is kialakulhat. Ez a 18 fokos hőmérséklet-különbség jól mutatja, mennyire szélsőséges tél alakult ki Magyarországon. Az időjárási különbségek ritkán ennyire markánsak, amikor egyszerre van jelen a havazás, a fagyos idő és az enyhe időjárás.

Országszerte tart a téli időjárás

Bár egyes térségekben már olvad a hó, országos szinten továbbra is téli időjárás jellemző. Hó lepi az utcákat, és a szélsőséges időjárás miatt az ország különböző részei egészen eltérő körülményekkel szembesülnek. A HungaroMet közlése szerint a helyzet jól példázza, milyen nagy különbségek alakulhatnak ki rövid távolságokon belül is.