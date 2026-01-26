Befagyott szélvédő? Ezek a praktikák tényleg működnek

A téli reggelek egyik legnagyobb autós problémája a befagyott szélvédő. A helytelen jégmentesítés akár az üveg megrepedéséhez is vezethet, ezért fontos tudni, hogyan kezeljük biztonságosan a szélvédőt a téli időszakban – írja a feol.hu.

Nem mindegy, hogyan jégmentesítjük a befagyott szélvédőt – Fotó: Unsplash

Befagyott szélvédő ellen: praktikus tippek

Az autószerelők szerint a legbiztonságosabb megoldások a következők:

Használjunk jégkaparót vagy jégoldót, soha ne forró vizet!

Indítsuk el a motort, és kapcsoljuk a fűtést a szélvédőre.

Tartsuk a jégoldót és a kaparót a házban, hogy mindig kéznél legyen.

Ne feledjük: a párás szélvédő is veszélyes, ezért rendszeresen töröljük az utasteret, és ügyeljünk a megfelelő szellőzésre. Ezekkel a praktikákkal gyorsan és biztonságosan tisztán tarthatjuk a szélvédőt, elkerülve a kárt és a balesetveszélyt.

