Szemétszállítás a hidegben – fontos közleményt adott ki a MOHU

Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban, de az aktuális hóhelyzet; ónos eső; csúszós, szűk, balesetveszélyes utak akadályozhatják őket a szemétszállításban – közölte a MOHU szerdán az MTI-vel.

Kukásautó dolgozik téli körülmények között: a szemétszállítás több helyen csúszhat a hó és az ónos eső miatt

Tájékoztatásuk szerint a keddi havazás és ónos eső miatt mintegy 40 településre nem sikerült eljutniuk a kukásautóknak, de a kiesések pótlása folyamatos, továbbá a társaság együttműködik az operatív törzzsel, az önkormányzatokkal, a települési utak tisztaságáért felelős szervezetekkel, hogy a szállításból kimaradt településekre, utcákba vezető utakat megtisztítsák, és a járművek elérjék a lakosság által kihelyezett kukákat.

A kukásautók minden, a téli időjáráshoz szükséges felszereléssel el vannak látva, de tekintettel arra, hogy igen nagyméretű, komoly súlyterhelésű – akár 20–30 tonnás – speciális célgépek, így havas, jeges időben a szűkebb, csúszósabb utcákba kevésbé tudnak behajtani – jegyezték meg.

Közlésük szerint a megtisztított utakon a pótlást az előre betervezett, normál járatokkal együtt végzik el a kukásautók országszerte, így előfordulhat, hogy nem a megszokott reggeli időszakban, hanem délután, vagy akár több nappal később érkeznek meg egy adott helyre,

ezért arra kérik a lakosságot, hogy a korábban kihelyezett hulladékot, kukát hagyják kinn, a szemetet el fogják vinni.

Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni – tették hozzá.

Miért akadozhat a szemétszállítás a hideg időben?

A MOHU közlése szerint a havas, jeges utak, valamint a szűk és csúszós utcák jelentősen megnehezítik a nagy tömegű kukásautók közlekedését. Emiatt egyes területeken a szállítás későbbi időpontban vagy többnapos csúszással valósulhat meg.