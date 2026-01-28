Hírlevél
Szerda reggel jelentős kiterjedésű olajfolt jelent meg a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán. A szennyezést elsőként a XIII. Kerületi Közterület-Felügyelet munkatársai észlelték, akik haladéktalanul értesítették az illetékes hatóságokat.
A bejelentést követően a Katasztrófavédelem megkezdte az intézkedést. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerület területén található, hanem a patak felsőbb szakaszán, Zuglóban keletkezhetett – írja a Hír13

szennyezés
Súlyos olajszennyezés történt  a Rákos-patakon. A kép illusztráció
Fotó: Wikimedia Commons

A szakemberek dolgoznak a szennyezés feltárásán

A Katasztrófavédelem egységei már a zuglói helyszínen dolgoznak a szennyezés forrásának feltárásán és a további környezeti károk megelőzésén. 

A hatóságok vizsgálják az olajszennyezés pontos eredetét és mértékét, valamint azt, hogy szükség van-e további beavatkozásokra a patak alsóbb szakaszain. Az Origo korábban arról írt, hogy rejtélyes olajszennyezés történt a Kapos folyón.

 

