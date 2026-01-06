48 éve tért haza a Szent Korona, a magyar államiság jelképe

A magyar államiság egyik legfontosabb jelképe, a Szent Korona 1945-ben hagyta el az országot, amikor a második világháború végén a koronaőrség Nyugat felé menekítette. A cél az volt, hogy megóvják a háborús pusztítástól és attól, hogy idegen hatalom kezére kerüljön.

A Szent Korona az Országház kupolacsarnokában van elhelyezve, ahol szigorú biztonsági és klimatikus feltételek mellett őrzik

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Végül a Szent Korona és a koronázási jelvények az amerikai hadsereg birtokába kerültek, majd az Egyesült Államokban, a legendás Fort Knoxban helyezték biztonságba – ugyanott, ahol az amerikai aranytartalékot is őrzik.

Miért maradt a Szent Korona évtizedekig Amerikában?

A hidegháború éveiben a Szent Korona szimbolikus túsz is volt: az Egyesült Államok nem kívánta visszaadni egy szovjet befolyás alatt álló országnak.

Bár Magyarország többször kérte a korona visszaszolgáltatását, erre csak a nemzetközi politikai enyhülés idején nyílt reális esély.

A fordulópont Jimmy Carter amerikai elnöksége alatt érkezett el. Carter úgy vélte, hogy a Szent Korona nem politikai rendszerhez, hanem a magyar nemzethez tartozik, ezért elrendelte a visszaadását. A koronát Cyrus Vance külügyminiszter vezette amerikai küldöttség hozta vissza Budapestre, ami önmagában is rendkívüli diplomáciai gesztusnak számított a hidegháború közepén.

Történelmi pillanat Budapesten

A Szent Korona 1978. január 6-án érkezett meg Magyarországra, és ünnepélyes keretek között adták át a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az eseményt hatalmas érdeklődés övezte, és sokak számára a nemzeti önbecsülés visszatérését jelentette.

Érdekesség, hogy: a korona nem állami ajándékként, hanem „a magyar népnek” lett visszaadva.

Az amerikai fél kifejezetten kérte, hogy ne politikai propagandaeseményként kezeljék az átadást. Az ékszer állapotát külön szakértők vizsgálták meg a visszatérés után.

A Szent Korona az államiság élő jelképe

A Szent Korona ma az Országház kupolacsarnokában található, ahol szigorú biztonsági és klimatikus feltételek mellett őrzik. Nem csupán történelmi ereklye, hanem alkotmányos szimbólum is: a magyar államiság folytonosságát testesíti meg.

Kevesen tudják, de:

a Szent Korona nem egyetlen korszak alkotása, több részből áll,

a rajta látható ferde kereszt csak később sérült meg,

évszázadokon át a korona – amely nem pusztán egy tárgy volt, hanem jogi értelemben „személynek” számított – fontosabb volt, mint az uralkodó.

A király nem volt „mindenható”

Ez azt jelentette, hogy: az állami főhatalom a Szent Koronát illette meg, a király csak „részesedett” ebből a hatalomból, az ország nem a király tulajdona volt, hanem a Koronáé. Magyarország tehát nem a király magánbirtoka, hanem a Szent Korona országa volt. A király nem uralkodhatott önkényesen, köteles volt a rendekkel együtt kormányozni, és a Szent Korona törvényeihez volt kötve. Ha megszegte ezeket, ellenállási jog illette meg a nemességet (pl. Aranybulla, 1222).