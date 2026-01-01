Szent Korona az Országházban: miért pont 26 éve történt meg az átszállítás?

A Szent Korona és a koronázási jelvények a II. világháború végén elhagyták az országot: előbb Németországba, majd az Amerikai Egyesült Államokba kerültek. A magyar államiság legfontosabb ereklyéi csak a politikai enyhülés időszakában térhettek vissza hazánkba.

A Szent Korona és a koronázási jelvények 26 éve a Parlament szívében. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

1978. január 5-én érkezett vissza Magyarországra a Szent Korona, majd január 6-án ünnepélyes ceremónia keretében az Országház épületében adták át a magyar állam képviselőinek.

Ünnepélyes átadás 1978-ban

Az átadási eseményen Cyrus Vance, az Egyesült Államok külügyminisztere adta át a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket Apró Antalnak, az Országgyűlés akkori elnökének.

Az amerikai fél feltételei szerint az ereklyéket ezt követően nyilvánosan kellett kiállítani, ezért kerültek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó tárlatába.

Törvény született a Szent Koronáról

Az államalapítás ezeréves évfordulójához közeledve az Országgyűlés 1999. december 21-én elfogadta a 2000. évi I. törvényt, amely a Szent Korona jogállását és elhelyezését rögzítette. A jogszabály kimondta, hogy a Szent Koronát a koronázási jelvényekkel — a jogarral, az országalmával és a karddal — együtt az Országházban kell elhelyezni.

A Szent Korona Országházba szállítása

A törvény rendelkezéseinek megfelelően 2000. január 1-jén ünnepélyes állami ceremónia keretében történt meg a Szent Korona átszállítása a Parlament kupolacsarnokába. Az esemény az ezeréves magyar államiság egyik legfontosabb szimbolikus pillanatává vált.

Hol látható ma a Szent Korona?

A Szent Korona és a koronázási jelvények immár 26 éve változatlan helyen, az Országház kupolacsarnokában tekinthetők meg. A nemzeti ereklyék a magyar történelem, az alkotmányos hagyományok és az államiság folytonosságának kiemelt jelképei.

Tudja-e, hogy jutott haza a Szent Korona?

Szent István koronája és a koronaékszerek különleges jelentőséggel bírnak a magyar nép számára. A Szentkoronát Szent István kapta II. Szilveszter pápától 1000-ben.

A magyar szabadságharc leverése után, 1849-ben kétségbeesetten keresni kezdték a fontosabb nemzeti ereklyéket. A hatóságok különösen a Szent Korona hollétére voltak kíváncsiak, mert az eltűnése a Habsburg-hatalom számára komoly presztízsveszteséget jelentett, ráadásul a magyar nemzeti önállóság egyik legfontosabb jelképének számított.