Szent Korona az Országházban: miért pont 26 éve történt meg az átszállítás?

A Szent Korona és a koronázási jelvények a II. világháború végén elhagyták az országot: előbb Németországba, majd az Amerikai Egyesült Államokba kerültek. A magyar államiság legfontosabb ereklyéi csak a politikai enyhülés időszakában térhettek vissza hazánkba.
1978. január 5-én érkezett vissza Magyarországra a Szent Korona, majd január 6-án ünnepélyes ceremónia keretében az Országház épületében adták át a magyar állam képviselőinek.
Ünnepélyes átadás 1978-ban
Az átadási eseményen Cyrus Vance, az Egyesült Államok külügyminisztere adta át a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket Apró Antalnak, az Országgyűlés akkori elnökének.
Az amerikai fél feltételei szerint az ereklyéket ezt követően nyilvánosan kellett kiállítani, ezért kerültek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó tárlatába.
Törvény született a Szent Koronáról
Az államalapítás ezeréves évfordulójához közeledve az Országgyűlés 1999. december 21-én elfogadta a 2000. évi I. törvényt, amely a Szent Korona jogállását és elhelyezését rögzítette. A jogszabály kimondta, hogy a Szent Koronát a koronázási jelvényekkel — a jogarral, az országalmával és a karddal — együtt az Országházban kell elhelyezni.
A Szent Korona Országházba szállítása
A törvény rendelkezéseinek megfelelően 2000. január 1-jén ünnepélyes állami ceremónia keretében történt meg a Szent Korona átszállítása a Parlament kupolacsarnokába. Az esemény az ezeréves magyar államiság egyik legfontosabb szimbolikus pillanatává vált.
Hol látható ma a Szent Korona?
A Szent Korona és a koronázási jelvények immár 26 éve változatlan helyen, az Országház kupolacsarnokában tekinthetők meg. A nemzeti ereklyék a magyar történelem, az alkotmányos hagyományok és az államiság folytonosságának kiemelt jelképei.
Tudja-e, hogy jutott haza a Szent Korona?
Szent István koronája és a koronaékszerek különleges jelentőséggel bírnak a magyar nép számára. A Szentkoronát Szent István kapta II. Szilveszter pápától 1000-ben.
A magyar szabadságharc leverése után, 1849-ben kétségbeesetten keresni kezdték a fontosabb nemzeti ereklyéket. A hatóságok különösen a Szent Korona hollétére voltak kíváncsiak, mert az eltűnése a Habsburg-hatalom számára komoly presztízsveszteséget jelentett, ráadásul a magyar nemzeti önállóság egyik legfontosabb jelképének számított.