Kiderült meddig marad a SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlás

A kormány november eleji döntése értelmében a SZÉP-kártya élelmiszer vásárlás lehetősége 2026. április 30-ig aktív marad, ami jelentős segítséget jelent a családoknak az év eleji kiadások idején. A kártyán maradt összegek így nem vesznek kárba, és a januári bevásárlás során is felhasználhatók – írja a SONLINE

SZÉP-kártya élelmiszer vásárlás – pontosan mire költhető?

Sokan még mindig bizonytalanok abban, hogy mit lehet és mit nem lehet fizetni a kártyával. A szabályozás szerint hideg élelmiszer vásárlás SZÉP-kártyával szinte minden nagyobb üzletláncban engedélyezett.

A leggyakoribb termékek a kosárban:

Alapvető élelmiszerek — tej, kenyér, tojás, liszt, cukor

Húsáruk — felvágottak, friss tőkehús

Mélyhűtött áruk — fagyasztott zöldségek, készételek

Italok — ásványvíz, üdítők, gyümölcslevek

Fontos: alkohol és dohánytermék továbbra sem vásárolható a kártyával.

Hasznos tudnivaló: egyenleg és határidők

Sokan nincsenek tisztában azzal, mekkora összeg áll még rendelkezésükre. Éppen ezért vásárlás előtt érdemes elvégezni egy SZÉP-kártya egyenleg lekérdezés műveletet a bank mobilalkalmazásában. Január elején sok munkáltató már utalta az idei juttatás első részét, miközben a korábbi évről megmaradt összegek után később várakozási díjat is levonhatnak.

Hogyan lehet fizetni?

A SZÉP-kártya használata élelmiszerboltban ma már szinte teljesen megegyezik egy hagyományos bankkártyás fizetéssel. A legtöbb helyen érintéssel, PIN-kóddal, sőt egyes üzleteknél online vásárlás során is elfogadják.

