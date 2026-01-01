Szilveszteri Szuperlottó: több tucatnyian milliomosként koccinthattak

Ha milliárdos nem is, milliomosból az átlagosnál is több született az újév első órájában tartott Ötöslottó sorsoláson. A sorsológömbből a 17, 28, 36, 70, 82-es számok kerültek ki, melyek ez alkalommal telitalálatot nem jelentettek, viszont a négytalálatosoknak így is van oka örömre, hiszen a jól tippelők 2.347.060 forintot nyertek, az összesen 61 darab négytalálatos szelvény gazdája tehát milliókkal gazdagabban indítja az új évet.

Ezen kívül még 5352 darab háromtalálatost, valamint 167.386 darab kéttalálatos szelvényt hozott az éjfél utáni első sorsolás, melyek 29.300, illetve 3545 forintot érnek.

Újra milliárdokért játszhatunk

A Szerencsejáték Zrt. 2025 végére meghirdetett Szilveszteri Szuperlottója rekord összegűre duzzasztotta az Ötöslottó jackpotját a nyereményjáték idejére, vagyis január 1-re. Az Ötöslottón elérhető eddigi legnagyobb nyeremény lehetősége felcsigázta a játékosokat és azokat is, akik nem, vagy csak nagyon ritkán lottóznak. A nyereményjáték időszakában mintegy háromszorosára nőtt a forgalom az ebben időszakban megszokottakhoz képest. A vásárlók több mint 80 százaléka lottózóban vette meg a szelvényét, az online vásárlás az értékesítői hálózat zárva tartása, valamint a fogadási idő lezárása előtti pár órában pörgött fel.

Az Ötöslottó már néhány napon belül újra fogadja a milliárd-várományosokat, ugyanis a nyereményjátékot követően a megszokott halmozódás és rend szerint 2026. január 3-án, szombaton, 2,755 milliárd forint keresi gazdáját.