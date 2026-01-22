Meghalt a Mi kis falunk színésznője

Pályáját a Magyar Rádió Gyermekkórusában kezdte, majd a színház és az irodalom világában vált meghatározó alkotóvá. A színésznő hosszú éveken át játszott különböző társulatokban, miközben tanított, rendezett és közösségeket épített – számolt be róla a Dunakeszi Post.

Örökre eltávozott a tehetséges színésznő.

Fotó: Shutterstock

Elment a színésznő, aki generációkat nevelt és színpadokat töltött meg

Babják Annamária a Vox Hungarica női kar, valamint a Dunakeszi Városi Vegyeskar tagjaként zenészként is maradandót alkotott. Színészi végzettségét az ORI-n szerezte meg, majd többek között a Holdvilág Kamaraszínház és más műhelyek előadásaiban szerepelt. Dunakeszi kulturális életében az ezredforduló után vállalt kiemelkedő szerepet, bábszínházi és pinceszínházi munkáival is.

Irodalmi estjei Vincze József költővel közösen legendássá váltak, sokszor jótékonysági célokat szolgálva.

Televíziós sorozatokban is feltűnt, a Telekeszi TV-ben pedig évekig vezetett kulturális műsort. A VOKE József Attila Művelődési Központ falai között indította el a Babják Színjátszó Stúdiót, amely generációk számára adott inspirációt. Kollégái és tanítványai szerint személyisége, kisugárzása és embersége éppoly emlékezetes volt, mint művészi munkája. Hosszú betegség után távozott, emlékét családja, barátai és a magyar kulturális közösség hálával és szeretettel őrzi.

A színésznő szerepelt a Hacktion: Újratöltve, az Oltári csajok, a Mintaapák és A mi kis falunkban is.