Óvatosan: a fagy nem csak kellemetlen – akár szívinfarktust is okozhat

Magyarországon 2026 januárjában is több hullámban érkezett tartós fagy, amikor a hőmérséklet napokon át fagypont alatt maradt. Ilyen időszakokban a szívinfarktus kockázata jelentősen emelkedik, mivel a szervezet a hidegre olyan élettani válaszokat ad, amelyek fokozott terhelést rónak a keringési rendszerre. A szakemberek szerint ilyenkor különösen fontos a tudatosság és az elővigyázatosság – tájékoztat a Sonline.

Szívinfarktus: ezért különösen veszélyes a tartós hideg a szívre

Fotó: Puwadon Sang-ngern / Pexels

Hogyan hat a hideg a keringési rendszerre?

Amikor a hőmérséklet tartósan alacsony, a bőr erei összehúzódnak annak érdekében, hogy a test megőrizze a hőt. Ez a folyamat azonban megnöveli az érellenállást, így a szívnek sokkal nagyobb erővel kell pumpálnia a vért. Ennek következményeként a vérnyomás akár 20–30 higanymilliméterrel is megemelkedhet, miközben a vér besűrűsödik, ami fokozza a vérrögképződés esélyét.

Hideg időjárás és szívinfarktus kapcsolata: riasztó számok

A hideg időjárás hatására a stresszhormonok – például az adrenalin és a noradrenalin – szintje is jelentősen megemelkedik. Dr. Ajtay Zénó, kaposvári kardiológus szerint a kutatások egyértelmű összefüggést mutatnak:

minden egyes foknyi lehűlés 1,6 százalékkal növeli a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát. Egy erősebb hideghullám idején ez az arány akár 30 százalék fölé is emelkedhet, ami drámai növekedést jelent.

Milyen tünetekre érdemes figyelni?

A fagyos időszakokban gyakoribbá válhatnak a vérnyomás-kiugrások, a szívritmuszavarok és az érelzáródások. A fokozott oxigénigény miatt a vér sűrűbbé válik, ami növeli a szívinfarktus és – ritkább, extrém esetekben – a hirtelen szívhalál kockázatát is. A szimpatikus idegrendszer túlsúlya elektromos instabilitást okozhat a szívben, ami veszélyes ritmuszavarokhoz vezethet.

Mit tehetünk a megelőzésért?

A szakember hangsúlyozza: a védekezés alapja a tudatosság. Hideg időben érdemes gyakrabban mérni a vérnyomást, kerülni a hirtelen, nagy fizikai terhelést – például a hólapátolást jeges szélben –, és komolyan venni a figyelmeztető jeleket. Szokatlan légszomj, mellkasi nyomás vagy erős gyengeség esetén azonnali orvosi segítség szükséges.

Fontos tudni azt is, hogy a hideg időjárás hatása gyakran késleltetve jelentkezik: a legsúlyosabb következmények akár 2–6 nappal a lehűlés után alakulhatnak ki. Éppen ezért a téli hónapokban nemcsak az aktuális időjárásra, hanem az azt követő napokra is fokozott figyelmet kell fordítani az egészségünk megőrzése érdekében.