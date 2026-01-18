Komoly figyelmeztetés adtak ki a tudósok – súlyos baja lehet a szívének, ha erre nem figyel oda

A Leedsi Egyetem kutatói 106 egészségesnek tűnő férfi sportolót vizsgáltak, akiknél viselhető aktivitásmérőket és beültethető szívmonitorokat alkalmaztak. Az eredményeket az European Journal of Preventive Cardiology folyóiratban publikálták. Az állóképességi sportolóknál végzett vizsgálat szerint minden negyedik résztvevőnél jelentkezett egy gyors, akár életveszélyessé váló szívritmuszavar. Különösen aggasztó, hogy azok háromnegyedénél, akiknél ilyen epizód előfordult, szívizom-hegesedést is kimutattak – számolt be a Fox News.

Akár a kerékpározás is szívritmuszavart okozhat az 50 év feletti férfiaknál

Fotó: Unsplash

Nem önmagában a sport a felelős a szívritmuszavarért

A kutatás vezető szerzője, Wasim Javed hangsúlyozta, hogy a sport önmagában nem okozta a problémát, de kiváltó tényező lehet azoknál, akiknél már korábban fennállt egy rejtett szívelváltozás.

Az adatok arra is rámutatnak, hogy az edzésterhelés mértéke nem volt nagyobb azoknál, akiknél ritmuszavar alakult ki, vagyis nem a „túl sok edzés” volt a kulcs, hanem az alapbetegség jelenléte.

A szakemberek felidézték: az edzéssel összefüggő hirtelen szívhalálesetek közel 90 százaléka 40 év feletti férfiakat érint, gyakran előzetes figyelmeztető tünetek nélkül.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a sport veszélyes lenne. Az Amerikai Szív Társaság és más kardiológiai központok továbbra is hangsúlyozzák, hogy a rendszeres testmozgás jelentősen csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A kutatók azt javasolják, hogy az 50 év feletti, hosszú sportmúlttal rendelkező férfiak rendszeresen vegyenek részt kardiológiai szűréseken, és komolyan vegyék az olyan tüneteket, mint a szédülés, szívdobogásérzés vagy a légszomj. Ebben akár okoseszközök is segíthetnek.

