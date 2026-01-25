Nevetésért állunk sorba – a legjobb szocialista viccek, amiket még ma is félve mesélnének

A kommunista viccek nem egyszerű poénok voltak, hanem túlélési eszközök. Abban a világban, ahol majdnem minden rendben volt, csak éppen semmi sem működött, a humor lett az egyetlen biztos menedék. Ezek a történetek nem a hatalomról szóltak, hanem az emberekről, akik nap mint nap szembesültek az ígéretek és a valóság közti szakadékkal – és inkább nevettek rajta, mielőtt komolyan vették volna.

Vidám hétköznapok, kommunista viccek a szocialista korszakból Fotó: Mesterséges intelligencia (Chat-GPT) által generált illusztráció

Szocialista viccek a kommunizmus korából

1. Egy ember meghal, és lekerül a pokolba. Két bejárat van, az egyikre ki van írva, hogy szocialista pokol, a másikra meg hogy kapitalista pokol. A szocialista pokol előtt rettenetesen nagy sor áll, még a kapitalista pokol előtt senki. Kovács odamegy a kapitalista pokol kapujába és megkérdezi:

– Itt mit csinálnak az idekerült emberrel?

– Szögeket vernek a testébe, tüzes vassal sütögetik, és forró olajban főzik.

Erre Kovács átmegy a szocialista pokol kapujába és megkérdezi:

– És itt mit csinálnak az ide került emberrel?

– Szögeket vernek a testébe, tüzes vassal sütögetik, és forró olajban főzik.

– Akkor miért állnak itt ennyien sorban?

– Mert itt vagy szög nincs, vagy tüzes vas nincs, vagy olaj nincs, vagy egyik sincs.

2. Sírdogál a nyuszi az erdőben.

– Miért sírsz, nyulacska? – kérdi a varjú.

– Jaj, kedves varjú, nagy baj van! Mindjárt itt lesz Pestről az egész Központi Bizottság, Kádárral az élen, medvére vadásznak! Jaj, hova bújjak, hová bújjak?

– Bolond vagy, te nyuszi, ha medvére vadásznak, akkor miért vagy úgy berezelve?

– Hát csak azért, mert tévedtek ezek már ennél nagyobbat is!

3. Egy sajtótájékoztatón egy újságíró kíváncsian faggatja Gagarin elvtársat, miért nem hajlandó többé visszatérni az űrbe.

– Gagarin elvtárs, mikor száll fel ismét?

– Soha többé! Az életben nem! Ki van zárva!

– Olyan borzasztó volt az út? Vagy a leszállás?

– Egyik sem!

– Hát akkor miért nem száll fel?

– Mondja, szájon csókolta már magát Hruscsov?

4. Két elítélt beszélget a börtönben:

− Te politikai vagy vagy köztörvényes?

− Politikai.

− Mit csináltál?

− Járt a szám. Tudod, vízvezeték-szerelő vagyok, és behívtak a pártbizottságra, hogy javítsam meg a csapot. Én alaposan átvizsgáltam mindent, és utána azt mondtam, hogy: „Itt minden el van rohadva, az egész rendszert ki kell cserélni.”