Nevetésért állunk sorba – a legjobb szocialista viccek, amiket még ma is félve mesélnének

A kommunista viccek nem egyszerű poénok voltak, hanem túlélési eszközök. Abban a világban, ahol majdnem minden rendben volt, csak éppen semmi sem működött, a humor lett az egyetlen biztos menedék. Ezek a történetek nem a hatalomról szóltak, hanem az emberekről, akik nap mint nap szembesültek az ígéretek és a valóság közti szakadékkal – és inkább nevettek rajta, mielőtt komolyan vették volna.
Szocialista viccek a kommunizmus korából
1. Egy ember meghal, és lekerül a pokolba. Két bejárat van, az egyikre ki van írva, hogy szocialista pokol, a másikra meg hogy kapitalista pokol. A szocialista pokol előtt rettenetesen nagy sor áll, még a kapitalista pokol előtt senki. Kovács odamegy a kapitalista pokol kapujába és megkérdezi:
– Itt mit csinálnak az idekerült emberrel?
– Szögeket vernek a testébe, tüzes vassal sütögetik, és forró olajban főzik.
Erre Kovács átmegy a szocialista pokol kapujába és megkérdezi:
– És itt mit csinálnak az ide került emberrel?
– Szögeket vernek a testébe, tüzes vassal sütögetik, és forró olajban főzik.
– Akkor miért állnak itt ennyien sorban?
– Mert itt vagy szög nincs, vagy tüzes vas nincs, vagy olaj nincs, vagy egyik sincs.
2. Sírdogál a nyuszi az erdőben.
– Miért sírsz, nyulacska? – kérdi a varjú.
– Jaj, kedves varjú, nagy baj van! Mindjárt itt lesz Pestről az egész Központi Bizottság, Kádárral az élen, medvére vadásznak! Jaj, hova bújjak, hová bújjak?
– Bolond vagy, te nyuszi, ha medvére vadásznak, akkor miért vagy úgy berezelve?
– Hát csak azért, mert tévedtek ezek már ennél nagyobbat is!
3. Egy sajtótájékoztatón egy újságíró kíváncsian faggatja Gagarin elvtársat, miért nem hajlandó többé visszatérni az űrbe.
– Gagarin elvtárs, mikor száll fel ismét?
– Soha többé! Az életben nem! Ki van zárva!
– Olyan borzasztó volt az út? Vagy a leszállás?
– Egyik sem!
– Hát akkor miért nem száll fel?
– Mondja, szájon csókolta már magát Hruscsov?
4. Két elítélt beszélget a börtönben:
− Te politikai vagy vagy köztörvényes?
− Politikai.
− Mit csináltál?
− Járt a szám. Tudod, vízvezeték-szerelő vagyok, és behívtak a pártbizottságra, hogy javítsam meg a csapot. Én alaposan átvizsgáltam mindent, és utána azt mondtam, hogy: „Itt minden el van rohadva, az egész rendszert ki kell cserélni.”
5. − Mi a különbség a létező és a működő szocializmus között?
− A létező szocializmus nem működik. Működő szocializmus nem létezik.
Hamisítatlan komcsi viccek a következő oldalon.