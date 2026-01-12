Jó hír a diákoknak! A tavaszi szünetet érinti

Jó hír érkezett a diákoknak, szülőknek és tanároknak: a 2025/2026-os tanévben az egyik leghosszabb tavaszi szünet várható az elmúlt években. A hivatalos tanév rendje szerint a húsvéthoz kapcsolódó pihenőidő csaknem két teljes hetet tesz ki, ami jelentős fellélegzést ad a tavaszi hajrá előtt – tájékoztat a Beol.

A 2025/2026-os tanévben az egyik leghosszabb tavaszi szünet várható az elmúlt években.

Fotó: Unsplash

A tanév első féléve 2026. január 23-án zárul, a félévi értesítők kiosztásának végső határideje január 30. Ettől kezdve egy különösen sűrű időszak következik a tanulók és az iskolák számára.

Hosszú tavaszi szünet vár a diákokra

A tanév egyik legjobban várt időszaka a hosszú szünet április elején érkezik. Mivel húsvét 2026-ban április 5-re esik, az iskolai tavaszi szünet április 2-től április 12-ig tart. Az utolsó tanítási nap április 1., az első visszatérés pedig április 13-án lesz. Ez összesen csaknem két hét pihenőt jelent a diákoknak.

Kezdődnek a felvételik

A középiskolai felvételi eljárás több lépcsőben zajlik 2026 elején. A központi írásbeli vizsgát január 24-én tartják, a pótló alkalomra február 3-án kerül sor. A tanulóknak február 19-ig kell véglegesíteniük jelentkezésüket a kiválasztott iskolákba, a szóbeli meghallgatások pedig március elején kezdődnek és március 19-ig tartanak.

Az általános iskolai beiratkozás április 23-án és 24-én történik, amely minden tanköteles gyermek számára kötelező. Ezzel párhuzamosan zajlanak az országos kompetenciamérések is, március végétől egészen május végéig.

Soha nem látott mértékű ösztöndíj jön a tanárképzésben

Újdonságokat hoz az idei tanév az ösztöndíjpályázatban – közölte Varga-Bajusz Veronika. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Tanítsunk Magyarországért programban is részt vevő fiatalok ösztöndíj-kiegészítésben részesülnek, ami félévente plusz 250 ezer forint támogatást jelent.

Megjelent a 2026-os Országos Gimnázium Rangsor

Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő Országos Gimnáziumi Rangsor. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor, több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be.