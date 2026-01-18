Januártól baj lehet a TAJ-kártyával: sokaknál fizetős lesz az orvos

A TAJ-kártya megléte önmagában nem jelent automatikus jogosultságot az ingyenes egészségügyi szolgáltatásokra. A rendszer folyamatosan vizsgálja a biztosítási jogviszony fennállását, és ha az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése hosszabb időn keresztül elmarad, a TAJ státusza érvénytelenné válhat. Ilyenkor az orvosi ellátás, a kórházi kezelés és a gyógyszerek is teljes áron vehetők igénybe - tájékoztat a HAON.

A TAJ-kártya érvényessége határozza meg, hogy az orvosi ellátás ingyenes-e

Fotó: vg.hu

Megszűnik a TAJ-kártya 2026-ban?

A TAJ-kártya mint hatósági igazolvány nem szűnik meg. Ami változhat, az a hozzá kapcsolódó jogosultság: ha a biztosítási jogviszony nem rendezett, a kártya mögötti ellátási jog ideiglenesen érvénytelenné válik.

Mikor válik érvénytelenné a TAJ-kártya?

A TAJ-kártya akkor válhat érvénytelenné, ha az érintett legalább hat hónapon keresztül nem fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot, és más jogcímen sem jogosult ellátásra.

Kiknek kell fizetni az orvosi ellátásért TAJ-kártyával?

Az orvosi ellátásért teljes árat kell fizetni minden olyan esetben, amikor a TAJ-kártyához nem kapcsolódik érvényes biztosítási jogviszony. Ilyenkor a vizsgálatok, a kórházi kezelés és a gyógyszerek költsége is az érintettet terheli, függetlenül attól, hogy a kártya fizikailag megvan-e.

Mennyi az egészségügyi szolgáltatási járulék 2026-ban?

2026-tól az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 12 300 forint, míg törthónap esetén napi 410 forinttal kell számolni. A tartozás gyorsan felhalmozódhat, ami a TAJ érvénytelenségéhez vezethet.

Hol lehet rendezni a TAJ-kártyához kapcsolódó jogviszonyt?

A járulékfizetés a NAV felé történik, míg a TAJ-kártya státusza a NEAK felületein ellenőrizhető. A rendezést követően az ellátás ismét térítésmentessé válhat.

