Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

iskola

Elkezdődött, egy tolnai iskolából már hazaküldték a gyerekeket

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívüli helyzet alakult ki kedden egy Tolna vármegyei településen. A tanítási szünet elrendelésére azért volt szükség, mert meghibásodott a fűtési rendszer a Bogyiszlói Általános Iskola épületében, így a tanítás feltételei nem voltak biztosíthatók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iskolahavazásszünet

A tanítási szünet miatt az oktatást félbeszakították, az iskola pedig azonnal értesítette a szülőket a kialakult helyzetről. A közlés szerint a fűtési hiba elhárítása megkezdődött, azonban a tantermekben addig sem tudták garantálni a megfelelő hőmérsékletet – írj a TEOL.

Tanítási szünetet rendeltek el a Bogyiszlói Általános Iskolában a fűtési hiba miatt.
Tanítási szünetet rendeltek el a Bogyiszlói Általános Iskolában a fűtési hiba miatt.
Fotó: Gáll Regina Adrienn / Gáll Regina Adrienn

A diákok a rendkívüli döntés előtt még elfogyasztották az ebédet, ezt követően pedig azokat a gyerekeket, akikért a szülők el tudtak menni, hazaküldték.

Azokra a tanulókra is gondoltak, akiknek a hazajutása nem volt azonnal megoldható. 

Számukra a sportcsarnokban biztosítottak felügyeletet, ahol megfelelően működik a fűtés, így a tanítási szünet ideje alatt is biztonságos, meleg környezetben maradhattak.

Az iskola ígérete szerint a javítás állásáról és a következő napok tanrendjéről később adnak részletes tájékoztatást.

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Több napja tart a jelentős havazás Magyarországon, és a téli időjárás a következő napokban sem enyhül. Emiatt sok szülőben és diákban felmerült a kérdés: bezárhatnak-e az iskolák, jöhet-e rendkívüli tanítási szünet?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!