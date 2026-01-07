Elkezdődött, egy tolnai iskolából már hazaküldték a gyerekeket

A tanítási szünet miatt az oktatást félbeszakították, az iskola pedig azonnal értesítette a szülőket a kialakult helyzetről. A közlés szerint a fűtési hiba elhárítása megkezdődött, azonban a tantermekben addig sem tudták garantálni a megfelelő hőmérsékletet – írj a TEOL.

Tanítási szünetet rendeltek el a Bogyiszlói Általános Iskolában a fűtési hiba miatt.

Fotó: Gáll Regina Adrienn / Gáll Regina Adrienn

A diákok a rendkívüli döntés előtt még elfogyasztották az ebédet, ezt követően pedig azokat a gyerekeket, akikért a szülők el tudtak menni, hazaküldték.

Azokra a tanulókra is gondoltak, akiknek a hazajutása nem volt azonnal megoldható.

Számukra a sportcsarnokban biztosítottak felügyeletet, ahol megfelelően működik a fűtés, így a tanítási szünet ideje alatt is biztonságos, meleg környezetben maradhattak.

Az iskola ígérete szerint a javítás állásáról és a következő napok tanrendjéről később adnak részletes tájékoztatást.

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Több napja tart a jelentős havazás Magyarországon, és a téli időjárás a következő napokban sem enyhül. Emiatt sok szülőben és diákban felmerült a kérdés: bezárhatnak-e az iskolák, jöhet-e rendkívüli tanítási szünet?