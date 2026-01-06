Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

A kialakult helyzetre reagálva a Belügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták: jelenleg valamennyi oktatási intézményben biztosított a tantermek fűtése. Ugyanakkor rögzítették, hogy amennyiben egy iskola fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon nem éri el a 20 Celsius-fokot, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el – tájékoztatott a feol.hu.

Az ország szinte teljes területén intenzíven havazott, ám egyelőre nincs tanítási szünet

Fotó: Polyák Attila

Komoly kihívások, akár tanítási szünet is jöhet

Hazánk döntő részén 4-10 centi friss hó hullott az elmúlt 24 órában. Az időjárási előrejelzések szerint a havazás és a fagy továbbra is komoly kihívásokat okozhat. Több térségben csúszós utak, fennakadások és balesetek nehezítették a közlekedést, miközben a hókotrók folyamatosan dolgoznak.

A meteorológiai modellek alapján a tartós, nagy mennyiségű havazás január közepére fokozatosan enyhülhet, ám addig is érdemes figyelemmel kísérni az iskolák és a hatóságok hivatalos tájékoztatásait.

Rendkívüli bejelentést tett a Hóhelyzeti Operatív Törzs

A rendkívüli hóhelyzetre és hidegre való tekintettel a hatóságok azt javasolják, hogy mindenki legyen óvatos, amikor rég nem használt melegítő eszközöket kapcsolnak be.