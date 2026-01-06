Meghalt Tarr Béla az Index információi szerint. A hírt Fliegauf Bence rendező a család nevében megerősítette. A nemzetközi hírű magyar filmrendező, aki a magyar filmművészet meghatározó alakjává vált, életének 70. évében hunyt el.

70 éves korában meghalt Tarr Béla - Fotó: Origo

Tarr Béla élete

Édesapja id. Tarr Béla díszlettervező volt, többek között a Magyar Állami Operaházban, édesanyja, Tarr Mari (született Huszt Mária; 1934–2023),a Madách Színház elismert súgónője.

Tarr Béla amatőrként kezdett filmezéssel foglalkozni. 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981–1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött.

1987-től működött együtt Krasznahorkai László regényíróval.

Filmjeit nagy sikerrel mutatták be többek között Franciaországban, Olaszországban, Izraelben, Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban.

Tarr Bélát a Guardian című brit lap a világ legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említi, így a magyar rendező megelőzi Tarantinót, Altmant, Almodovárt és Spielberget is.

2007 májusában a cannes-i fesztiválon Georges Simenon regénye alapján készült A londoni férfi című filmjével vett részt a hivatalos versenyprogramban. Szabó István Hanussen című filmjének 1988-as meghívása óta nem volt magyar játékfilm a fesztivál legfontosabb szekciójában.

2011-ben pedig az utolsó filmje, A torinói ló versenyzett és nyerte el az Ezüst Medve díjat a Nemzetközi Berlini Filmfesztiválon. 2022-től a Freeszfe Egyesület elnöke volt.

Tarr Béla A torinói ló után visszavonult

Az Origo részletes írást közölt Tarr Béláról, miután Tarr Béla bejelentette, hogy A torinói ló után nem rendez több filmet. A világhírű rendező úgy érezte, hogy utolsó alkotásával egy út végére ért, mindent elmondott, amit akart, és a világ végéről szóló, karrierje leginkább lecsupaszított filmje után már nincs hova továbblépni.

Tarr Béláról, 60 éves korában, olyan embereket kérdeztünk, akik dolgoztak vele, vagy szeretik őt. Vagy mindkettő. Olvassa el összeállításunkat!