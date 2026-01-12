Eladó a hírhedt Tasnádi-villa, ennyit kérnek a luxusotthonért

Annak idején sokat szerepelt a hírekben a 90-es évek hírhedt vállalkozójának, Tasnádi Péternek a villája. A Budapest II. kerületben, a Rózsadomb zöldövezeti részén található cicomás palota sokszor cserélt gazdát az elmúlt évtizedekben.

A rózsadombi luxusvillát Tasnádi Péter építtette

Fotó: MW Bulvár

Tasnádit a 2000‑es években több büntetőügyben elítélték, 2011-ben vagyonelkobzásra is sor került, aminek következtében a villa is kikerült a tulajdonából. A 2000-ben elkészült kastélyszerű, historizáló, tornyokkal, címeres elemekkel, bástyaszerű megoldásokkal tarkított ingatlan 1259 négyzetméteres telken helyezkedik el, maga a ház, vagy inkább palota 887 négyzetméteres.

Lift is van Tasnádi Péter egykori kastélyában

A Tasnádi-villa egy ideje már lakatlan és most eladó. Persze mindenkit az érdekel, mennyit kérnek a rezidenciáért. Nos, a Városi ingatlaniroda oldalán található hirdetés szerint 1,2 milliárd forint az ára.

Ez nemcsak az átlagembereknek horrorár, hanem a budapesti luxusingatlanok közötti is a felső kategóriába tartozik.

Az úri lak klasszikus, kastélyokra emlékeztető stílusban épült, és többek között nagy teraszokkal, erkélyekkel, garázzsal több autó számára, portásfülkével, kandallóval és szaunával rendelkezik. A belső térben négyszemélyes lift és minőségi burkolatok, valamint díszítések teszik luxusingatlanná, bár a hirdetés szerint felújításra szorul, így a leendő tulajdonos saját ízlése szerint alakíthatja át.

A rózsadombi luxusingatlant 2011 decemberében - ahogy azt az Origo akkor megírta - még 850 millió forintért árulták az egyik legnagyobb hazai ingatlanportálon, aztán 2012-ben már csak 600 millió forintot kértek érte.

A Tasnádi‑villa története nem műemléki, hanem társadalomtörténeti jelentőségű: egy korszak látványos lenyomata, amelyben a hatalom, a pénz és a feltűnő reprezentáció fontos szerepet játszott. Az épület mára inkább szimbólum, mintsem valódi otthon.