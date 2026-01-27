Elhagyott tárgyak: pironkodva hívták a taxist, nem maradt-e nála a lánybúcsús játékszer

A nagy rohanásban vagy egy hosszúra elnyúlt éjszaka után előfordulhat, hogy valamit a taxiban felejtünk, és már csak akkor jut eszünkbe, mikor kiszálltunk az autóból. Az elvesztett esernyők vagy iratok szinte mindennaposak, ebből főként az utóbbi pótlása komoly kellemetlenségeket is okozhat. Előfordul azonban, hogy nem mindennapi tárgyak is ott maradnak a hátsó ülésen. A haon.hu taxisokat kérdezett, hogy meséljenek a legfurcsább dolgokról, amiket az utasaik náluk felejtettek.

Hihetetlen, milyen különleges tárgyakat hagynak a taxik hátsó ülésén/illusztráció

Disznóbél is maradt már taxiban

A jelentések szerint a leggyakrabban elhagyott tárgyak között szerepel a telefon, pénztárca, kulcsok, bőrönd, fülhallgató, szemüveg, ruhadarabok, útlevél vagy egyéb iratok, cigaretta, üdítős palack. Előfordul azonban, hogy olyan dolgok maradnak a taxiban, amitől a sofőrök szája is tátva marad.

Az üléseken hátrahagyott legfurcsább és legviccesebb tárgyak között szerepelt többek között

fog,

disznóbél,

nagybőgő,

fehérnemű,

indiai talizmán,

tolószék,

karácsonyi pulóver,

bejgli,

boszorkány- és cowboy kalap,

festmény,

hűtőtáska,

lufiállatka,

egy fél pár cipő,

sőt még egy törött tányér is

– válaszolta a Haonnak a Bolt taxitársaság.

Nem tűnt fel az édesanyának, hogy ölben kellett hazavinnie gyermekét

Nálam például egy babakocsit hagytak a kocsiban és az volt az érdekes, hogy egyáltalán nem jelentkeztek érte. Ezután 4 napig kerestem a gazdáját, már minden csoportba írtam, végül ahova vittem őket, ott adtak egy elérhetőséget. Amikor megjelentem az ajtóban a babakocsival, teljesen meg voltak lepődve és azt mondták „ja, basszus, ezt észre sem vettük”

– mesélte portálunknak Tóth Imre, debreceni taxis.

A leánybúcsús ajándék zavarba ejtő esete

Volt azonban egy ennél is különlegesebb, zavarba ejtő eset. Lánybúcsú után vitt haza fiatal hölgyeket egy taxis, akik a fuvar végeztével visszatelefonáltak a diszpécsereknek, és pironkodva kérdezték, hogy az ajándékba kapott felnőtt játékszert nem hagyták-e véletlenül az autóban?

Ez még az URH-s korszakban történt, amikor csak rádión tudtuk megkérdezni, tehát minden sofőr és utas hallotta: „Szokatlan tárgy maradt valakinél?”. Persze aztán az összes kolléga telefonált, mert kíváncsiak voltak miről van szó. Nekünk is ciki volt, az utasnak is. De meglett az eszköz, visszakerült a tulajdonosához

– mesélte a debreceni Főnix Taxi ügyintézője.