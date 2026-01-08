Meddig tart még a havas idő és a kemény tél?

Komoly téli időjárásra kell felkészülni a következő napokban. Sok helyen várható havazás, hófúvás, ónos eső és helyenként –20 fok alatti fagy is nehezítheti a közlekedést és a mindennapokat. A jelenlegi számítások szerint jövő hét közepétől enyhülhet az időjárás, de még nagy a bizonytalanság – írja a Köpönyeg.

Kőkemény téli időjárás lesz a hét hátralevő részében

Fotó: Unsplash

Bekeményít a tél

Csütörtök reggelig a Tiszántúlon még sokfelé számíthatunk havazásra, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. A javuló idő ellenére az északnyugati szél megerősödik, amely több térségben hófúvást, magas hófalakat alakíthat ki. A nappali hőmérséklet fagypont alatt marad, –3 fok körüli értékekkel. Pénteken nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és szórványosan havazás is várható. Az ország délnyugati részén azonban veszélyes csapadék is kialakulhat, akár fagyott eső, ónos eső is eshet.

Az Alföldön helyenként –20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

Délután is marad a csikorgó hideg, –10 és 0 fok közötti értékekkel. Szombaton többnyire erősen felhős, párás, ködös időre van kilátás. Sokfelé alakulhat ki zúzmara, helyenként hószállingózás is előfordulhat. Reggel –10 fok, délután nagyjából –2 fok várható. Vasárnap hidegfront érkezik, amelyet erős északi szél és hófúvások kísérhetnek – írja a Hungaromet.

Gyerekek élvezik a havat Fotó: Pixabay

A Duna–Tisza közén egy összeáramlási zóna mentén többfelé hózápor, havazás valószínű. A hőmérséklet reggel –10, délután –4 fok körül alakul.

Így indul a jövő hét

Hétfőn eleinte még lehet némi napsütés, majd ismét felhősödés kezdődik. Zúzmara és hószállingózás bárhol előfordulhat. A reggel különösen hideg lesz: –20 és –6 fok közötti minimumokkal. Napközben is alig enyhül az idő, –10 és –2 fok várható. A hét első felében még tartós, kemény tél jellemzi az ország időjárását. A havazás, az ónos eső és a hófúvás miatt érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, különösen a reggeli és esti órákban. A jelenlegi számítások szerint jövő hét közepétől enyhülhet az időjárás, de ilyen távlatból még nagy a bizonytalanság esélye.

A Köpönyeg 12 napos előrejelzése szerint jövő hét csütörtöktől már nappal fagypont felett lesz a hőmérséklet, és már inkább esőre lehet számítani, mint hóra.

Az Origo korábban arról írt, hogy kiadták a narancs riasztást a hideg miatt, de arról is beszámoltunk, hogy miképp válhat halálos csapdává egy befagyott tó.