Kiderült, hogy mik okozzák most a legtöbb téli balesetet Magyarországon

A hideg idő nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet. A reggeli fagyok, a napközbeni olvadás és az esti visszahűlés miatt a téli balesetek kockázata jelentősen nő, sokszor egészen banális helyzetekben történnek a legsúlyosabb sérülések – írja a Kemma.

Téli balesetek veszélye a jeges járdákon — ilyenkor egyetlen rossz lépés is komoly bajt okozhat Illusztráció/Unplash

Téli balesetek csúszós járdán és udvaron

A téli balesetek egyik leggyakoribb oka az elcsúszás, amely leginkább a reggeli vagy esti órákban jellemző. Az olvadó hó vagy jég újra megfagy, így szinte észrevétlenül válnak csúszóssá a járdák, udvarok, lépcsők és bejáratok. Ilyenkor nem ritkák a csuklótörések, bokaficamok és zúzódások sem, különösen az idősebbek körében.

A járda takarítása nemcsak udvariasság, hanem kötelesség is

A jogszabályok szerint az ingatlan előtti közterület síkosságmentesítése az ingatlantulajdonos vagy használó felelőssége. Ha valaki itt szenved téli balesetet, akkor kártérítésre is jogosult lehet, amelynek mértéke a sérülés súlyosságától és az ebből fakadó életminőség-romlástól függ.

Téli balesetek esetén különösen fontos tudni, hol érhető el gyors és szakszerű ellátás. Súlyos sérülésnél azonnal a legközelebbi sürgősségi betegellátó osztály felkeresése javasolt, mert az időben megkezdett kezelés jelentősen csökkenti a szövődmények kockázatát.

Így lehet bizonyítani, ha nem a mi hibánk volt

Ha a téli balesetek nem saját figyelmetlenségből történtek — például takarítatlan járda miatt —, akkor lehetőség van kártérítési igény benyújtására. Ehhez elengedhetetlen a helyszín dokumentálása, a tanúk adatainak rögzítése és az orvosi iratok megőrzése.

Jellemző téli balesetek és a kapcsolódó teendők

Jeges, csúszós úton akár gyalogosan, vagy valamely tömegközlekedési járműről leszállva a megállóban, akár úttesten valamilyen járművel is baleset részesei lehetünk. Az esetleges kártérítési igény érvényesítésének irányát és módját ugyanakkor az határozza meg, hogy gépjárművel, vagy anélkül ért valakit baleset, tehát, hogy az milyen körülmények között következett be.

Balesetmegelőzés a téli időszakban

