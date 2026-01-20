Mutatjuk, így tegye csúszásmentessé cipőjét hideg időben

Ahogy télen természetes a réteges öltözködés, ugyanúgy alapvető elvárás, hogy a lábunk is megfelelő védelemben legyen. A csúszós utak miatt különösen fontos, hogy stabil, jó tapadású lábbelit viseljünk. A legbiztosabb megoldás egy eleve csúszásmentes talpú, vízálló hótaposó csizma vagy bélelt téli bakancs. Ezeket kifejezetten hideg időjárásra tervezték, vastagabb talppal és jobb tapadással, így már önmagukban is sokkal biztonságosabbak, mint egy átlagos utcai cipő – számol be a ZAOL.
Házi praktikák csúszásmentes cipőre – miért nem jók?
Sokan próbálkoznak különféle gyors trükkökkel, hogy csúszásmentessé tegyék a lábbelijüket.
- Az egyik leggyakoribb ötlet a ragtapasz használata a talpon, ám ez több szempontból is problémás: könnyen leválik, összegyűrődik, sőt a cipő felső részét is károsíthatja a ragasztó.
- Hasonlóan népszerű módszer a cipőre húzott zokni, amely rövid távon talán segíthet, hosszabb úton azonban nedves lesz, lefagyhat, és akár még veszélyesebbé is teheti a járást.
- A talp megreszelése szintén gyakran hallott tanács, de ez kifejezetten kerülendő. A legtöbb cipőtalp üreges szerkezetű, így a reszelés könnyen tönkreteheti az anyagot, ami beázáshoz vagy akár a talp beszakadásához vezethet.
Egy rosszul kivitelezett házi megoldás végül több kárt okozhat, mint hasznot.
Hogyan legyen valóban biztonságos a téli cipő?
A cipőjavítók szerint a legbiztonságosabb megoldás, ha a lábbelit szakszerűen alakítják át. Egy megfelelő minőségű gumitalp vagy csúszásmentes sarokbetét jelentősen növeli a stabilitást anélkül, hogy rontaná a cipő kényelmét vagy tartósságát. Sokan már újonnan megvásárolt cipőjüket is rögtön elviszik szakemberhez, hogy azonnal biztonságosabbá tegyék.
Gyakran elég csak a sarokrészt cserélni csúszásmentes gumira, de akár teljes talpcserét is lehet kérni. Ezek a megoldások tartósak és megbízhatóak
– mondja egy keszthelyi cipőjavító. A sportboltokban kapható, levehető csúszásgátlók szintén jó alternatívát jelentenek, ha valaki nem szeretné végleg átalakítani a cipőjét.
Összességében tehát a biztonságos közlekedés kulcsa egy megfelelő minőségű, jól megválasztott téli cipő, és szükség esetén a szakember által végzett csúszásmentesítés. A házi praktikák helyett érdemes inkább megbízható, tartós megoldásokban gondolkodni – hiszen a stabil léptek télen valóban aranyat érnek.
