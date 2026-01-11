Sokan nem veszik komolyan, pedig életet menthet

Hírlevél
Az ország útjain az elmúlt napokban lehullott jelentős hó és a tartósan fagypont alatt maradó hőmérséklet miatt egyre nehezebb a közlekedés. A szakemberek ezért nemcsak a megfontolt vezetést, hanem a téli gumiabroncs használatát is fontosnak tartják az autósok számára.
téli gumihavazástéli gumiabroncsközlekedés

Téli gumi nélkül ne induljunk útnak – sokszor hallottuk már, de most, a nagy havazások közepette különösen fontos megfogadni ezt a tanácsot. Ugyanakkor sokan még mindig nem veszik komolyan, pedig akár életet is menthet.

téli gumi
A téli gumi hiányának sokszor ez a vége, és az árokba csúszás még a szerencsésebb eset
Fotó: Mediaworks

Az ország útszakaszán vastag hótakaró nehezíti a forgalmat, olykor a közlekedési utak takarítása is folyamatos feladatot jelent a közútkezelők számára. A hó és a folyamatos fagy miatt a felületek jegessé, csúszóssá váltak, a rövidesen érkező ónos eső pedig még inkább fokozhatja a balesetveszélyt az utakon. 

Közlekedési szakemberek szerint, akik még nem szerelték fel autójukat megfelelő téli gumiabroncsokra, azoknak ezt sürgősen pótolniuk kell. 

A téli gumik speciális keveréke hideg körülmények között is rugalmas marad, így jobb tapadást biztosít a havas és jeges útfelületeken, míg a nyári abroncsok hidegben megkeményednek és jelentősen csökken a tapadásuk – írja a Bama.

A téli gumi elengedhetetlen ilyenkor

A szaküzletekben hangsúlyozzák azt is, hogy a négyévszakos gumik napi használat mellett nem minden esetben jelentenek valódi alternatívát, különösen a Mecsek meredek, kanyargós szakaszain, ahol a megfelelő téli gumik ténylegesen életet menthetnek. 

A Baranya megyei rendőrség folyamatosan tájékoztatja az autósokat az aktuális helyzetről és az óvatos vezetési tanácsokról: lassú, megfontolt kanyarodást, a hirtelen fékezés és erős gyorsítás kerülését javasolják, hiszen egyetlen figyelmetlenség is könnyen balesethez vezethet a jeges útfelületeken.

Összességében tehát a mostani extrém téli körülmények között nem csupán ajánlott, hanem kifejezetten életmentő lehet a megfelelő téli felszereltség és a körültekintő közlekedés, amellyel elkerülhetők a súlyos balesetek az ónos esővel és havazással sújtott Baranya megyei utakon.

 

