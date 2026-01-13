Rendkívüli helyzet Budapesten: több villamos nem jár

A havazás miatt kialakult hóhelyzet több ponton is érinti a budapesti közlekedést. A téli közlekedési feltételekről és a járatváltozásokról a Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatást adott ki – tájékoztatott Facebook-oldalán a BKK.

A téli közlekedés során fokozott óvatosság szükséges Budapesten, és szerte az országban Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Téli közlekedés Budapesten

A téli időjárás következtében Budapesten hókásásak, csúszósak az utak. A BKK közlemény szerint a téli közlekedés során fokozott óvatosság szükséges, különösen az autós közlekedésben. Csak letakarított, a télre felkészített járművel ajánlott útnak indulni, valamint érdemes hosszabb menetidővel tervezni a jelenlegi téli közlekedési helyzet Budapesten tapasztalható körülményei miatt.

Villamospótlás és járatkimaradások Budapesten

A hóhelyzet miatt több villamos közlekedése szünetel. A 69-es villamos Újpalota, Erdőkerülő utca és Rákospalota, MÁV-telep között nem jár, az érintett szakaszon pótlóbusz közlekedik.

Szintén villamospótlás lépett életbe a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosok esetében a Katinyi mártírok parkja és a Bécsi út / Vörösvári út között.

Pótlóbusz közlekedik több vonalon

Az 50-es villamos helyett Pestszentlőrinc, Béke tér és a Szarvas csárda tér között pótlóbusz szállítja az utasokat. Ezek a BKK-járatváltozások a téli közlekedés biztonságát szolgálják, alkalmazkodva a tél okozta nehezebb útviszonyokhoz.

Megállóhelyi változások az autóbusz- és trolivonalakon

A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz mindkét irányban, valamint a 100E autóbusz a Deák Ferenc tér felé az Astoria M megállóban nem a megszokott helyen áll meg. A járatok a közúton, az éjszakai autóbuszok megállójában vehetők igénybe a jelenlegi közlekedési rend szerint.

Életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Kedden erősen felhős vagy borult idő várható, és az ország ÉK-i 2/3-án sokfelé várható csapadék: keleten (a kb. Hatvan-Orosoháza vonaltól keletre) havazás (akár újabb 5-10 cm), míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei!

-10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉK-en lesz a leghidegebb.

Szerdán sűrű köd borítja be az országot, csak a délnyugati határszélen lehet szakadozottabb a felhőzet. Elszórtan kisebb ónos eső, hószállingózás, zúzmara előfordulhat. -7 és +2 fok között alakul a hőmérséklet.