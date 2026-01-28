Terrorista rejtőzött hónapokig Magyarországon – videón az elfogás

A terrorista elfogása érdekében a Mátészalkai Rendőrkapitányság eljárásába bekapcsolódott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának célkörözési egysége is. A 49 éves, ököritófülpösi férfit terrorcselekmény bűntette miatt jogerősen 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, ám a szabadságvesztés letöltését nem kezdte meg, megszökött a végrehajtás elől – írj a SZON.

A top 50-es körözési listán szereplő terrorista elfogása után a rendőrök bilincsben vezették el a hónapokig bujkáló férfit. Fotó: Donka Ferenc / MTI Fotószerkesztõség

A Nyíregyházi Törvényszék elfogatóparancsa alapján a terrorista 2025 októbere óta szerepelt a körözési nyilvántartásban, majd rövid időn belül felkerült a rendőrség top 50 legkeresettebb személyét tartalmazó listájára. A nyomozók végül január 27-én Dunavarsányban lokalizálták és elfogták a szökevényt.

A férfit az elfogást követően büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte a korábban kiszabott szabadságvesztés letöltését.

Több európai országban is járt a Magyarországon elfogott szír terrorista

A pénteken őrizetbe vett szír F. Hassan gyanúsan viselkedett, és összeverekedett a nyírbátori migránstábor lakóival, ezért őrizetbe vették. A TEK felvette a kapcsolatot az Europollal, hogy felderítse a férfi európai tevékenységét és kapcsolatrendszerét.

Megszólalt a gyilkosságokra, robbantásra készülő magyar iszlamista apja

A Ripost elérte annak a fiúnak az apját, aki a gyanú szerint terrorcselekményre készült. Mint kiderült, a férfi ügyvéd, és most ügyvédi védelmet kér a fiának. Ennél részletesebb információt későbbre ígért.