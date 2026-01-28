Terrorista rejtőzött hónapokig Magyarországon – videón az elfogás

Hírlevél
Hónapokon át bujkált a hatóságok elől az a 49 éves férfi, akit a rendőrség az ország egyik legkeresettebb bűnözőjeként tartott nyilván. A terrorista terrorcselekmény miatt került fel a top 50-es körözési listára, elfogására pedig több rendőri egység összehangolt akcióban indult vadászni.
magyarországtop 50terrorista

A terrorista elfogása érdekében a Mátészalkai Rendőrkapitányság eljárásába bekapcsolódott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának célkörözési egysége is. A 49 éves, ököritófülpösi férfit terrorcselekmény bűntette miatt jogerősen 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, ám a szabadságvesztés letöltését nem kezdte meg, megszökött a végrehajtás elől – írj a SZON.

A top 50-es körözési listán szereplő terrorista elfogása után a rendőrök bilincsben vezették el a hónapokig bujkáló férfit.
A top 50-es körözési listán szereplő terrorista elfogása után a rendőrök bilincsben vezették el a hónapokig bujkáló férfit. Fotó: Donka Ferenc / MTI Fotószerkesztõség

A Nyíregyházi Törvényszék elfogatóparancsa alapján a terrorista 2025 októbere óta szerepelt a körözési nyilvántartásban, majd rövid időn belül felkerült a rendőrség top 50 legkeresettebb személyét tartalmazó listájára. A nyomozók végül január 27-én Dunavarsányban lokalizálták és elfogták a szökevényt.

A férfit az elfogást követően büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte a korábban kiszabott szabadságvesztés letöltését.

