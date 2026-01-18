Tudja, mikor kezdődik a testi leépülés? Hamarabb, mint gondolná

A Karolinska Intézet szakemberei 47 éven keresztül követtek nyomon több száz férfit és nőt, hogy kiderítsék, miként változik az erőnlét, az izomerő és az állóképesség az évek során. A tanulmány szerint a fizikai teljesítőképesség már 35 éves kor körül csökkenni kezd, vagyis megkezdődik a testi leépülés – tette közzé a Science Daily.

Fotó: Unsplash

Testi leépülés ellen mozgás

A kutatók hangsúlyozzák, hogy nem drámai összeomlásról van szó, hanem lassú, fokozatos hanyatlásról, amely az életkor előrehaladtával egyre gyorsabbá válik. A jelenség akkor is bekövetkezik, ha valaki fiatalabb korában rendszeresen sportolt. Ez az oka annak, hogy sokan csak évekkel később döbbennek rá, hogy nehezebb a lépcsőzés, hamarabb jön a kifulladás, és az izomzat sem reagál úgy, mint korábban.

A kutatás legpozitívabb megállapítása azonban az, hogy soha nincs túl késő elkezdeni a mozgást.

Azok a résztvevők, akik csak felnőttkorban kezdtek rendszeresen sportolni, 5–10 százalékkal javították fizikai teljesítményüket. Ez azt jelenti, hogy a hanyatlás ugyan nem kerülhető el teljesen, de jelentősen lassítható.

Az eredmények világosan mutatják, hogy a fizikai aktivitás még késői kezdéssel is számít”

– mondta a kutatás vezetője, Maria Westerståhl, hozzátéve: a mozgás nem állítja meg az öregedést, de képes tompítani annak hatásait.

