Kevesebb kalória, ugyanaz az íz – így működik a tésztánál

Egyre többen kísérleteznek azzal, hogyan lehet az egyszerű hétköznapi ételeket tudatosabban fogyasztani. A tészta esetében is van egy meglepő módszer, amely nem az alapanyagon, hanem az elkészítés és az időzítés módján változtat.
A tészta az egyik legnépszerűbb szénhidrátforrás, ugyanakkor sokan tartanak tőle a vércukorszintre és az emésztésre gyakorolt hatása miatt. Táplálkozási szakértők szerint azonban nem mindegy, mikor és hogyan kerül a tányérra: a főtt, majd lehűtött és újramelegített változat eltérően viselkedhet a szervezetben, mint a frissen elkészült étel – írja a Fox News.

A lehűtött tészta másként hat a szervezetre, mint a friss
Fotó: Unsplash

Hogyan hat a tészta a vércukorszintre?

A frissen főtt tészta gyorsan emészthető szénhidrátokat tartalmaz, ami hirtelen vércukorszint-emelkedést okozhat. Ha azonban a tészta lehűl, majd később újramelegítik, a keményítők egy része átalakul, így lassabban bomlik le, és mérsékeltebb vércukorválaszt vált ki.

Cukorbetegek ehetnek újramelegített tésztát?

Szakértők szerint a maradék tészta beilleszthető a cukorbetegek étrendjébe, de csak mértékkel. Az újramelegített főtt tészta lassabban juttatja a glükózt a véráramba, ugyanakkor az adagméret továbbra is kulcsfontosságú, és az egyéni reakciók eltérhetnek.

Miért jobb a lehűtött tészta a vércukorszintnek?

A lehűtött tészta esetében az emésztés lassabbá válik, mivel a szervezet nem tudja teljesen lebontani az átalakult keményítőket. Ez nemcsak kisebb vércukorszint-emelkedést eredményezhet, hanem az emésztést is kímélőbbé teheti, különösen rostszegény étrend esetén.

Megvan az étel, ami védhet a demencia ellen

Egy kutatás szerint bizonyos tejtermékek fogyasztása segíthet a demencia megelőzésében. A sajt agyvédő hatása különösen a zsírosabb változatoknál mutatkozott meg, ami meglepte a szakembereket.

 

