Tesztoszterongyilkos ételek: hiába egészségesek, lehet velük baj

Sok férfi nem is sejti, hogy bizonyos, alapvetően egészségesnek tartott ételek, italok és étrend-kiegészítők kedvezőtlen hatással lehetnek a tesztoszteronszintre. Különösen akkor igaz ez, ha túlzásba viszik a fogyasztásukat. Több dologra is érdemes odafigyelni a megfelelő tesztoszteronszint fenntartása érdekében.
Szakértők szerint a férfi hormonháztartást, vagyis a tesztoszteronszintet elsősorban az alvás, a stressz, a testsúly és az életmód befolyásolja, ám egyes élelmiszerek szélsőséges esetekben tovább ronthatják a helyzetet – írja a Fox News

Az edzés is akkor hatásos, ha odafigyelünk a tesztoszteronszintre – Fotó: Unsplash
Ezek az ételek-italok csökkentik a tesztoszteronszintet

Bár a kurkuma gyulladáscsökkentő hatásáról ismert, nagy dózisban szedett étrend-kiegészítő formájában laboratóriumi és állatkísérletekben már összefüggésbe hozták a tesztoszteronszint csökkenésével. 

A szakértők hangsúlyozzák, hogy főzéshez használva nem jelent gondot, a kapszulás készítmények viszont kockázatosak lehetnek.

Bizonyos tejfehérjék hatással lehetnek a prolaktin szintjére, amely extrém esetekben gátolhatja a tesztoszteron termelődését. Egészséges férfiaknál a normál tejfogyasztás nem jelent veszélyt, de hormonális problémák esetén érdemes odafigyelni.

A zöld teában, bogyós gyümölcsökben található polifenolok egészségesek, ugyanakkor egyes enzimeket gátolhatnak, amelyek a tesztoszteron aktív formává alakulásában vesznek részt. A kulcs itt is a mértékletesség.

Az egyik leginkább bizonyított tényező, hogy a rendszeres vagy nagy mennyiségű alkoholfogyasztás kimutathatóan csökkenti a tesztoszteronszintet, ráadásul rontja az alvást és növeli a testzsírt is.

Ami az ételeket illeti, a szakértők szerint nem egy-egy étel a fő probléma, hanem a rossz étrend összességében. A túl sok feldolgozott élelmiszer, a drasztikus kalóriamegvonás és a „csodát ígérő” tesztoszteronfokozók hosszú távon többet ártanak, mint használnak. 

Az orvosok egyetértenek abban, hogy a tesztoszteronszint nem törékeny, és a legtöbb férfinál nem egy-egy étel okozza a gondot.

A legtöbb férfinak nem ételproblémája van, hanem alvás-, stressz- vagy súlyproblémája

– hangsúlyozzák a szakértők.

A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő pihenés, a rendszeres mozgás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása továbbra is a legerősebb természetes tesztoszteronfokozók.

Mit tegyünk, ha alacsony a tesztoszteronszint?

Az alacsony tesztoszteron nemcsak a fizikai teljesítményt, hanem a hangulatot, a libidót és az életminőséget is rontja. Szakértők szerint a tesztoszteronhiány felismerése és a helyes tesztoszteronpótlás életet is megváltoztathat

A magas tesztoszteronszint nem növeli a libidót

A férfiaknál a libidó csökkenését általában a tesztoszteron csökkenésének tulajdonítják, ami sok férfit arra késztet, hogy edzőterembe járjon vagy kiegészítse az étrendjét.

 

 

