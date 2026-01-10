Tömegközlekedés teljes zűrzavarban – erre készülj, ha ma útnak indulsz

A MÁV-csoport közlése szerint a tömegközlekedés működését továbbra is nehezítik a télies körülmények. A busz- és vasúti forgalomban egyaránt előfordulnak fennakadások, több térségben váltóállítási problémák lassítják a vonatokat.

A tömegközlekedés országszerte akadozik: a télies időjárás miatt késések, kimaradó járatok és pótlóbuszok nehezítik az utazást.Fotó:Illusztráció/Unplash

Tömegközlekedés: buszokon és vonatokon is fennakadások nehezítik az utazást

Volán-buszok: nem minden megálló elérhető

A Volán-járatok esetében késésekre és kimaradó járatokra kell számítani, egyes településeken pedig bizonyos megállók ideiglenesen kimaradnak. A tömegközlekedés így főként a kisebb településeken válhat nehézkessé.

Nem érintett megállók és települések:

Baranya vármegye — Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós

Borsod-Abaúj-Zemplén — Csenyéte, Kánó, Imola

Komárom-Esztergom — Tagyospuszta

Somogy — Gadány

A legtöbb település továbbra is elérhető, de a tömegközlekedés menetrendje jelentősen módosulhat.

Vasút: pótlóbuszok és váltóhibák

A vasúti tömegközlekedés sem mentes a problémáktól. A télies időjárás miatt több vonalon hosszabb eljutási időre kell számítani, helyenként teljes szakaszokon állt le a vonatforgalom.

Fontosabb változások:

Az S74-es vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek

Almásfüzitőn az S10-es vonatok áthaladnak, Almásfüzitő-felsőről állomáspótló buszok járnak

A veresegyházi vonalon az S71-es vonatok csak Rákospalota–Újpestig közlekednek, a G71-es járatok kimaradnak

A Gyékényes–Nagykanizsa szakaszon fakidőlés miatt Őrtilos és Murakeresztúr között nem járnak a vonatok

Jegyelfogadás és útviszonyok

A fennakadások enyhítésére a vonatjegyek az ország összes Volán-buszjáratán érvényesek, és visszavonásig a MÁV vonatain is elfogadják a buszokra váltott jegyeket.

Az aktuális tájékoztatás szerint az ország nagy részén csapadékmentes az idő, friss hóréteg kialakulásáról nem érkezett jelentés. A közlekedést ugyanakkor több térségben ködfoltok nehezítik, különösen Veszprém környékén, a déli országhatár mentén, valamint a Dél-Alföld egyes részein. A főutak jellemzően sónedvesek, míg a mellékutakon helyenként latyakos, illetve havas burkolattal is találkozhatnak az autósok és a tömegközlekedést használók.