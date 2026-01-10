Tömegközlekedés teljes zűrzavarban – erre készülj, ha ma útnak indulsz

A MÁV-csoport közlése szerint a tömegközlekedés működését továbbra is nehezítik a télies körülmények. A busz- és vasúti forgalomban egyaránt előfordulnak fennakadások, több térségben váltóállítási problémák lassítják a vonatokat.
Tömegközlekedés: buszokon és vonatokon is fennakadások nehezítik az utazást
Volán-buszok: nem minden megálló elérhető
A Volán-járatok esetében késésekre és kimaradó járatokra kell számítani, egyes településeken pedig bizonyos megállók ideiglenesen kimaradnak. A tömegközlekedés így főként a kisebb településeken válhat nehézkessé.
Nem érintett megállók és települések:
- Baranya vármegye — Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós
- Borsod-Abaúj-Zemplén — Csenyéte, Kánó, Imola
- Komárom-Esztergom — Tagyospuszta
- Somogy — Gadány
A legtöbb település továbbra is elérhető, de a tömegközlekedés menetrendje jelentősen módosulhat.
Vasút: pótlóbuszok és váltóhibák
A vasúti tömegközlekedés sem mentes a problémáktól. A télies időjárás miatt több vonalon hosszabb eljutási időre kell számítani, helyenként teljes szakaszokon állt le a vonatforgalom.
Fontosabb változások:
- Az S74-es vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek
- Almásfüzitőn az S10-es vonatok áthaladnak, Almásfüzitő-felsőről állomáspótló buszok járnak
- A veresegyházi vonalon az S71-es vonatok csak Rákospalota–Újpestig közlekednek, a G71-es járatok kimaradnak
- A Gyékényes–Nagykanizsa szakaszon fakidőlés miatt Őrtilos és Murakeresztúr között nem járnak a vonatok
Jegyelfogadás és útviszonyok
A fennakadások enyhítésére a vonatjegyek az ország összes Volán-buszjáratán érvényesek, és visszavonásig a MÁV vonatain is elfogadják a buszokra váltott jegyeket.
Az aktuális tájékoztatás szerint az ország nagy részén csapadékmentes az idő, friss hóréteg kialakulásáról nem érkezett jelentés. A közlekedést ugyanakkor több térségben ködfoltok nehezítik, különösen Veszprém környékén, a déli országhatár mentén, valamint a Dél-Alföld egyes részein. A főutak jellemzően sónedvesek, míg a mellékutakon helyenként latyakos, illetve havas burkolattal is találkozhatnak az autósok és a tömegközlekedést használók.
Kemény fagy, havazás és ónos eső – mutatjuk, milyen idő jön
Folytatódik a zord időjárás, reggelente kemény fagyra kell számítani; napközben havazás, havas eső, de ónos eső is lesz a jövő hét közepéig – írta előrejelzésében a Köpönyeg.hu.