Kiderült, ennyibe kerülnek most a tóparti nyaralók

Ha ma tóparti nyaralót keresünk, az első kérdés szinte mindig az ár. Egy friss összeállítás szerint az ország legismertebb tópartjain tovább nőttek az árak az elmúlt egy évben, ugyanakkor a különbségek nemcsak megmaradtak, hanem egyes helyeken még látványosabbá is váltak. A Balaton továbbra is a legdrágább térség, a Velencei-tó valamivel alatta helyezkedik el, a Tisza-tó pedig érezhetően olcsóbb alternatívát kínál, számolt be a sonline.hu.

A tóparti nyaralók ára nagyban függ a vízhez való közelségtől és az állapottól – Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Balatonon ritka az egymillió alatti négyzetméterár

A balatoni nyaralók esetében a Zenga adatai szerint ma már körülbelül 1 millió forintos négyzetméterárral találkozunk átlagosan, de az egyes települések között jelentős eltérés van. Az elmúlt egy évben Balatonfüreden körülbelül 15 százalékkal, Siófokon mintegy 21 százalékkal, míg Keszthelyen akár 30 százalékkal emelkedtek az árak.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hirdetésekben egy 50-60 négyzetméteres balatoni nyaraló ára sok esetben már 50-70 millió forintos sávban jelenik meg. A különbség gyakran nem az alapterületből, hanem az elhelyezkedésből adódik: egy kevésbé frekventált részen hirdetett ingatlan jóval alacsonyabb áron bukkan fel, mint egy vízparthoz közelebbi, jobb állapotú nyaraló.

A Velencei-tó drágább lett, de nem ugrottak meg az árak

A Velencei-tó térségében jellemzően 850-900 ezer forint körül alakul a négyzetméterár, ami érezhetően alacsonyabb a balatoni szintnél. Az elmúlt egy évben itt is történt drágulás, de jóval mérsékeltebb formában, mint a Balatonnál. A főváros közelsége továbbra is erős keresletet biztosít, így az árak inkább stabil emelkedést mutatnak, nem hirtelen kilengéseket.

A Tisza-tó más árszinten mozog

A Tisza-tó környékén találjuk a legolcsóbb tóparti nyaralókat a három térség közül. Itt 400 ezer forint körüli négyzetméterár a jellemző, ami nagyjából fele a balatoni árszintnek. Az elmúlt egy évben ebben a térségben is emelkedtek az árak, de a drágulás mértéke jóval visszafogottabb maradt, így továbbra is ez számít a leginkább elérhető tónak azok számára, akik vízközeli ingatlant keresnek.