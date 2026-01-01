Kigyulladt egy budapesti társasház az éjjel – több helyre is hívták a tűzoltókat újév első óráiban

Tűz volt Budapest XI. kerületében

Kisebb tűz volt Budapest XI. kerületében, egy Andor utcai társasházban. A lángok szeméttárolóban keletkeztek, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók eloltottak – írja a katasztrófavédelem. A rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött lépcsőházat.

Több tűzeset is volt az éjjel

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Raktár égett Mosonmagyaróváron

Kigyulladt egy raktárépület Mosonmagyaróváron, az Alkotmány utcában. A tűz más melléképületekre is átterjedt. A mosonmagyaróvári és lébényi hivatásos tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén, valamint több szer is a helyszínre tart.

Fatároló égett Bocskaikertben

Fatároló égett Bocskaikertben, a Bodai úton. A tíz négyzetméternyi épület teljes terjedelmében égett. A lángokat a debreceni hivatásos tűzoltók oltották el, két vízsugárral. A helyszínre mentő is érkezett.

Melléképülettűz Tiszaföldváron

Teljes terjedelmében égett egy lakóingatlannal egybeépített tároló Tiszaföldváron, a Döbrei János úton. A tűz a lakóépületre nem terjedt át. A kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A rajok egy benzineskannát is kihoztak az ingatlanból.