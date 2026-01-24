Hiába pakol a fát a tűzre, mégsem meleg? Itt a magyarázat

Hírlevél
Sokan nem értik, miért füstöl a kályha és miért marad el a várt meleg a hideg napokon. A probléma gyakran a nem megfelelően tárolt tűzifa, amely nedvesen égve rontja a fűtés hatékonyságát és a berendezéseket is károsíthatja.
A tűzifa megvásárlása önmagában még nem garancia a hatékony fűtésre. Legalább ennyire fontos a megfelelő tárolás is, hiszen a nedves, havas vagy átnedvesedett fa rosszul ég, füstöl, kormol, és jóval kevesebb hőt ad le. Ha odafigyelünk a tűzifa téli elhelyezésére, jelentősen javíthatjuk a fűtés hatásfokát – írja a Teol

Fotó: Unsplash

A hideg idő közeledtével sokan előre beszerzik a tüzelőt, ám gyakori hiba, hogy a fát közvetlenül a talajra vagy a házfal mellé rakják. Az így tárolt tűzifa könnyen magába szívja a nedvességet, ráadásul kártevőknek és penésznek is ideális környezetet biztosít, ami nemcsak a fa minőségét rontja, hanem biztonsági kockázatot is jelenthet. 

A megfelelően tárolt tűzifa a fűtőberendezést is védi 

A huzamosabb ideig rossz körülmények között tartott tűzifa hosszú távon is problémákat okozhat. A penészes, rothadó fa fűtőértéke jelentősen csökken, emellett egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen zárt helyen történő tárolás esetén. 

A nedves tüzelőanyag használata a kályhát és a kazánt is jobban igénybe veszi. 

A kátrányos lerakódások rontják az égés minőségét, csökkentik a hőleadást, és gyakoribb tisztítást tesznek szükségessé.  

Így tároljuk a tűzifát 

A tűzifa helyes tárolásának két alapfeltétele az alátámasztás és a megfelelő légáramlás. A fát mindig el kell emelni a talajtól – raklappal, deszkával, betonlappal vagy tűzifaállvánnyal –, legalább 10–15 centiméter magasságban. Ez megakadályozza, hogy a hasábok alulról átnedvesedjenek. 

Ugyanilyen fontos a szellőzés. A tűzifát úgy érdemes felrakni, hogy az oldalak szabadon maradjanak, és a levegő át tudjon járni a hasábok között. 

A túl szorosan egymásra pakolt rakatokban könnyen megjelenik a penész és a rothadás, még akkor is, ha a fa korábban már kiszáradt. 

A történelmi fűtési megoldások egyik legjobb példája az angliai Hardwick Hall, amelyet az Erzsébet-korban tudatos tervezéssel emeltek. Az épület tájolása a Nap járását követte: a lakóterek a napsütötte oldalakra kerültek, míg az északi, hidegebb részeken kaptak helyet a kevésbé használt funkciók, például a konyhák. 

A kastélyok vastag kő- és téglafalai nem csupán védelmi célt szolgáltak, hanem hatékony hőtárolóként is működtek.

A túl meleg lakás nemcsak drágább, hanem egészségtelen is lehet, ezért érdemes okosan szabályozni a hőmérsékletet. Néhány egyszerű megoldással a fűtés költsége jelentősen mérsékelhető a téli hónapokban.

 

