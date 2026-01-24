Hiába pakol a fát a tűzre, mégsem meleg? Itt a magyarázat

A tűzifa megvásárlása önmagában még nem garancia a hatékony fűtésre. Legalább ennyire fontos a megfelelő tárolás is, hiszen a nedves, havas vagy átnedvesedett fa rosszul ég, füstöl, kormol, és jóval kevesebb hőt ad le. Ha odafigyelünk a tűzifa téli elhelyezésére, jelentősen javíthatjuk a fűtés hatásfokát – írja a Teol.

Fotó: Unsplash

A hideg idő közeledtével sokan előre beszerzik a tüzelőt, ám gyakori hiba, hogy a fát közvetlenül a talajra vagy a házfal mellé rakják. Az így tárolt tűzifa könnyen magába szívja a nedvességet, ráadásul kártevőknek és penésznek is ideális környezetet biztosít, ami nemcsak a fa minőségét rontja, hanem biztonsági kockázatot is jelenthet.

A megfelelően tárolt tűzifa a fűtőberendezést is védi

A huzamosabb ideig rossz körülmények között tartott tűzifa hosszú távon is problémákat okozhat. A penészes, rothadó fa fűtőértéke jelentősen csökken, emellett egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen zárt helyen történő tárolás esetén.

A nedves tüzelőanyag használata a kályhát és a kazánt is jobban igénybe veszi.

A kátrányos lerakódások rontják az égés minőségét, csökkentik a hőleadást, és gyakoribb tisztítást tesznek szükségessé.

Így tároljuk a tűzifát

A tűzifa helyes tárolásának két alapfeltétele az alátámasztás és a megfelelő légáramlás. A fát mindig el kell emelni a talajtól – raklappal, deszkával, betonlappal vagy tűzifaállvánnyal –, legalább 10–15 centiméter magasságban. Ez megakadályozza, hogy a hasábok alulról átnedvesedjenek.

Ugyanilyen fontos a szellőzés. A tűzifát úgy érdemes felrakni, hogy az oldalak szabadon maradjanak, és a levegő át tudjon járni a hasábok között.

A túl szorosan egymásra pakolt rakatokban könnyen megjelenik a penész és a rothadás, még akkor is, ha a fa korábban már kiszáradt.

