jeszenszky zsolt

Újabb fegyver, újabb baloldali veszély… ezek rájöttek valamire?

Taktikát váltott a baloldal: a woke-őrület zsákutcája után most a jobboldal nyelvét és üzeneteit használva próbálja újracsomagolni önmagát. A Valóság ezer darabja legújabb epizódjában Jeszenszky Zsolt megmutatja, mi zajlik a színfalak mögött – és miért lehet ez minden eddiginél veszélyesebb.
jeszenszky zsoltvalóság ezer darabjaorigobaloldal

Taktikát váltott a baloldal? Rájöttek, hogy a woke-őrület a tuti bukáshoz vezet, ezért új fegyvert vetnek be? És ezzel még veszélyesebbek lesznek?

Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt műsora a Valóság ezer darabja
Fotó: Origo

A Valóság ezer darabja sorozat legújabb epizódjában Jeszenszky Zsolt bemutatja, hogyan pozicionálja magát újra a szemünk láttára a baloldal. Hogyan veszik át a jobboldal üzeneteit, és verik át nagyon alattomosan és profin az embereket.

Nyissuk fel a szemünket, kattintson ön is a linkre.

 

 

